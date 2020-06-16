В Кизляре в День России открыли обновлённую дворовую территорию

Так, благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда» в городе третий год подряд активно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий, парков и скверов.

Шувалов отметил, что это первый завершенный объект в этом году, всего же в 2020 планируется обновить 7 дворовых территорий и 3 общественных места – это мемориальный комплекс «Память» и два сквера. Он также поздравил всех с Днем России и пожелал здоровья и благополучия.

Поддержать мероприятие в Кизляре приехала общественный координатор проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» Рукият Ахмедова, которая высоко оценила исполнение проекта в городе.

- За всем этим стоит огромный человеческий труд. В Кизляре и в предыдущем году на очень хорошем уровне была завершена эта программа. И в этом году качество впечатляет – Кизляр один из первых сдал объект в эксплуатацию. Особенно приятно, что эта дворовая территория сдана в микрорайоне «Общества слепых», до этого у нас такого опыта работы не было, мы старались учесть пожелания, созванивались, спрашивали. Жильцы довольны, а это главное, — сказала Рукият Ахмедова.

Также к жильцам обратились представители ООО «Трансмост» и завода изготовителя детских площадок "Романа", которые пожелали жильцам хорошего отдыха на детской и спортивной площадках, на лавочках под фонарями и в уютной беседке.

Глава Кизляра Александр Шувалов поблагодарил строителей за выполненную работу и вручил Благодарственное письмо коллективу ООО «Трансмост». За благоустройство дворовых территорий городкого округа "город Кизляр" и досрочную сдачу объекта в рамках проекта Благодарственном письмом был отмечен главный инженер подрядной организации ООО «ТРАНСМОСТ» Каримула Магомедов.

Как отметила общественный координатор проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» Рукият Ахмедова, Кизляр в этом году является одним из лидеров по реализации проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда». Она подчеркнула, что программа «Мой Дагестан» инициированная главой республики Владимиром Васильевым, не имеет аналогов в России, и за опытом уже обращаются другие регионы. В этом году в программе впервые участвуют все 52 муниципалитета республики, что позволит помочь с решением проблем даже в самых отдаленных уголках. Она напомнила, что программа продолжится вплоть до 2024 года.

- Проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда» является одним из трех проектов, которые объединили вокруг себя насущные проблемы, волнующие всех дагестанцев. Все проекты программы «Мой Дагестан» контролируются лично главой Дагестана Владимиром Васильевым. И с каждым годом наша республика становится все красивее, наряднее. От нас вами зависит сохранение и приумножение всего, что создается. Мы можем посадить цветы, деревья и беречь все эти блага. Желаю всем счастья и мирного неба над головой, — обратилась к кизлярцам Рукият Ахмедова.

- Мы, жильцы, очень довольны, только посмотрите, сколько всего сделали, а еще очень светло вечером во дворе, даже в комнату свет у нас падает, — говорит Любовь Путилова.

- Очень рада за этот двор, где проживает много незрячих граждан. Все, что зависело от подрядчика, они выполнили, теперь будем озеленять и, конечно, поддерживать порядок и красоту, — говорит Гюльназ Рзаева, руководитель ТСЖ «Наш дом», в семи дворах которого в этом году проходит ремонт в рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда».

- Я здесь живу 31 год, но такой радостный день у нас впервые, — говорит местная жительница Бурлият Хасаева. — Спасибо всем, кто для нас постарался. Мы видели, как они усердно трудились, чтобы нам угодить. Дети счастливы, и мы все счастливы. В двойной праздник желаем всем здоровья и побольше таких прекрасных событий нашей республике!