ЗАМАНА - В Дагестанских огнях начат ремонт 8 улиц по проекту «Мой Дагестан- мои дороги»

В Дагестанских огнях начат ремонт 8 улиц по проекту «Мой Дагестан- мои дороги»

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16 июня, 2020. Вторник 18:08
В Дагестанских огнях начат ремонт 8 улиц по проекту «Мой Дагестан- мои дороги»

В Дагестанских Огнях, несмотря на пандемию и введенные в связи с ней ограничения, продолжаются начатые 21 мая работы по благоустройству 8  городских улиц, осуществляемые в рамках проекта «Мой  Дагестан — мои дороги».

В Дагестанских огнях начат ремонт 8 улиц по проекту «Мой Дагестан- мои дороги»
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На улицах Леваневского, Гоголя, Горького, Крайняя, Нахимова, Цадасы, Чкалова, Чехова установлены паспорта объектов благоустройства. До конца 2020 года  фирма–подрядчик «Дорбостсервис»  благоустроит эти улицы  общей протяженностью  6, 44 км, на  это выделено  43, 610  миллионов рублей.

Напомним, в прошлом году в рамках того же проекта в Дагестанских Огнях было отремонтировано 5 улиц, на что было  израсходовано  37 млн рублей. Работы по их благоустройству наш город завершил одним  из первых в республике. Это позволило Дагестанским Огням в текущем году получить бюджетные ассигнования на ремонт дорожного фонда в большем размере. Также свою положительную роль сыграл и хороший уровень собираемости транспортного налога – как известно, руководство республики обещало в полном объеме направить эти средства на  благоустройство местных дорог.

 

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