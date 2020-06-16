В труднодоступных и отдаленных местностях Дагестана 21 июня проведут досрочное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России, сообщили информагентству в Избирательной комиссии республики.

В частности, досрочное голосование запланировано на избирательных участках, образованных в труднодоступных и отдаленных местностях Ахвахского, Ботлихского, Гергебильского, Гумбетовского, Гунибского, Рутульского, Унцукульского, Цумадинского и Шамильского районов, всего 106 участков.

Напомним, общероссийское голосование в соответствии с Указом Президента запланировано на 1 июля. Ожидается, что голосование будет проходить в течение шести дней до дня голосования, а также непосредственно в заявленный день – 1 июля. Процесс голосования будет проходить как на участках для голосования, так и вне помещений.

Как отмечают в региональном Избиркоме, при проведении процедуры голосования будут строго исполнены рекомендации Роспотребнадзора в части профилактики риска распространения коронавирусной инфекции с учетом эпидемиологической обстановки в республике.