В труднодоступных и отдаленных местностях Дагестана 21 июня проведут досрочное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России, сообщили информагентству в Избирательной комиссии республики.
В труднодоступных и отдаленных местностях Дагестана проведут досрочное голосование по поправкам
- Автор Мадина
- 16 июня, 2020. Вторник 18:04
В частности, досрочное голосование запланировано на избирательных участках, образованных в труднодоступных и отдаленных местностях Ахвахского, Ботлихского, Гергебильского, Гумбетовского, Гунибского, Рутульского, Унцукульского, Цумадинского и Шамильского районов, всего 106 участков.
Напомним, общероссийское голосование в соответствии с Указом Президента запланировано на 1 июля. Ожидается, что голосование будет проходить в течение шести дней до дня голосования, а также непосредственно в заявленный день – 1 июля. Процесс голосования будет проходить как на участках для голосования, так и вне помещений.
Как отмечают в региональном Избиркоме, при проведении процедуры голосования будут строго исполнены рекомендации Роспотребнадзора в части профилактики риска распространения коронавирусной инфекции с учетом эпидемиологической обстановки в республике.
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- В труднодоступных и отдаленных местностях Дагестана проведут досрочное голосование по поправкам