В Дагестане заработали информационные точки по планируемым изменениям в Конституцию

15 июня в Дагестане участники движения «Волонтеры конституции» дали старт работе информационных стендов, где будут рассказывать населению о планируемых изменениях в Конституцию и Общероссийском голосовании.

По итогам заявочной кампании желание стать «Волонтером Конституции» выразили более 1700 дагестанцев. Волонтеры прошли онлайн-курс и тестирование, после которого они смогли приступить к работе. На информационных стендах будет задействовано более 400 волонтеров.

«Сегодня у нас уже заработали четыре информационные точки, одна из них в Международном аэропорте Махачкала имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Волонтеры рассказывают о добровольчестве, о том, что 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ, раздают буклеты. Жители могут также принять участие в интерактивах, проверить свое знание Конституции», - рассказала руководитель регионального волонтерского штаба «Волонтеры Конституции» Людмила Саидова. Она также добавила, что проходит обзвон пожилых граждан, чтобы они могли принять участие в голосовании с минимальными рисками в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

По словам «Волонтера Конституции» Дженнет Адиловой желание участвовать в таком историческом событии появилось, как только она узнала о предстоящем голосовании.

«Я юрист по образованию и поэтому не смогла остаться в стороне. Как, оказалось, стать «Волонтером Конституции» не так легко. Для этого пришлось пройти специальное обучение в режиме онлайн, мы посмотрели серию видео уроков, в которых федеральные эксперты рассказывали о Конституции РФ и поправках, вынесенных на голосование. Также волонтеры прошли тестирование на проверку знаний и гражданский экзамен, после чего получили соответствующий сертификат. Это обязательное требование для получения пропуска к участию в работе информационных точек», - рассказала Дженнет Адилова.

Напомним, что подробнее о Всероссийском голосовании 1 июля 2020 г., и предлагаемых поправках в Конституцию РФ можно узнать на сайте Конституция2020.рф