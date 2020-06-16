Общественная палата Дагестана и политические партии подписали соглашение о наблюдении за голосованием

15 июня Общественная палата РД заключила соглашение о сотрудничестве с пятью политическими партиями при направлении наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Это такие партии, как «Единая Россия», «Справедливая Россия», «КПРФ», «Партия Роста» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Открывая мероприятие, руководитель аппарата Общественной палаты РД Абдулмуъмин Ибрагимов поприветствовал представителей партий и отметил, что наблюдение за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов осуществляется с соблюдением Конституции РФ и законодательства РФ. Общественные наблюдатели не допускают их нарушения и следят за их соблюдением всеми участниками голосования. «Наблюдение носит гласный и открытый характер. Наблюдатели при принятии соответствующих решений, подготовке выводов и рекомендаций основываются на подтвержденных фактах и обстоятельствах. Осознавая высокую общественную значимость, своими действиями, высказываниями и заявлениями наблюдатели поддерживают авторитет Общественной палаты РД», - подчеркнул руководитель аппарата.

Далее состоялась презентация доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ».

- Настоящий доклад, продолжая серию аналитических материалов Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», раскрывает технологии и механизмы недобросовестного манипули­рования общественным мнением, используемые в целях дискредитации предстоящего общероссий­ского голосования, - отметил Ибрагимов.

В числе наиболее частых манипулятивных средств и приемов в докладе отмечены:

1. Распространение заведомо ложной информации о якобы вводимых ограничениях, пре­пятствующих открытости и прозрачности голосования. Примером такой фейковой новости стало распространение информации о запрете журналистам присутствовать при подсчете голосов.

2. Преднамеренная подмена одного события другим, в результате чего в информационном пространстве формируется искаженная картина происходящего.

3. Искажение смыслов конституционных поправок, формирующее негативное отношение к ним.

4. Намеренная подтасовка фактов и позиций, содержащихся в решениях государственных органов и международных инстанций, выборочное некорректное цитирование одних фрагментов, выхватываемых из контекста, и замалчивание других.

5. Использование тактики двойных стандартов и вменения преступных мотивов, когда электо­ральным процедурам, широко применяемым в зарубежной практике демократических государств, при их введении в российскую практику в целях рассредоточения избирателей и минимизации ри­сков заражения коронавирусом, изначально приписывают функцию обслуживания административ­ных злоупотреблений и фальсификаций.

6. Апелляции к нарушениям правил и ограничений, которые не установлены.

7. Тиражирование ложных оценок и негативных ожиданий.

В ходе заседания выступили также и представители политических партий.

Первый заместитель председателя НС РД, представитель партии «Единая Россия» Сайгидахмед Ахмедов отметил, что изменения в Конституцию продиктованы временем и жизнью. «Уверен, что Президент страны Владимир Путин принял очень верное и своевременное решение о внесение изменений в действующую Конституцию. Эти изменения продиктованы временем и современными условиями, в которых мы живем. Главная задача государства и властей всех уровней - выработать скоординированный план действий по стимулированию роста экономики России, улучшить условия ведения бизнеса», - заверил парламентарий.

На заседании выступили также председатель партии «Справедливая Россия» Камил Давдиев, первый секретарь КПРФ Махмуд Махмудов.

Заместитель председателя Общественной палаты РД Сапарбейг Абдуллаев поблагодарил представителей партий за готовность участвовать в общественном контроле в дни проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Республики Дагестан в соответствии с законодательством Российской Федерации, наделяющим Общественную палату Республики Дагестан правом направления наблюдателей в избирательные комиссии.

Завершилось заседание церемонией подписания соглашений.