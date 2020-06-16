Дербентская крепость откроется с 16 июня для индивидуальных посещений

Древнейшая крепость Нарын-Кала (входит в Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - прим. ТАСС) в Дагестане откроется для индивидуальных посещений с 16 июня. Доступны будут индивидуальные экскурсии на открытом воздухе, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе музея.

Все отделы музея-заповедника, включая архитектурный комплекс "Цитадель Нарын-Кала", были закрыты для посетителей с конца марта из-за пандемии нового коронавируса.

"С 16 июня архитектурный комплекс "Цитадель Нарын-Кала" будет открыт для индивидуальных посещений как архитектурно-ландшафтный парк. Посещение допускается с соблюдением всех требований Роспотребнадзора - ношение масок и соблюдение дистанций. Посещение выставочных залов пока не предусмотрено, будут разрешены только прогулки, экскурсии по территории цитадели на открытом воздухе", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, со вторника будут работать и гиды. "Они будут проводить индивидуальные экскурсии или экскурсии для небольших групп по два-три человека", - уточнили в пресс-службе.

Один из древнейших городов России и мира - Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

По данным регионального оперштаба, на 15 июня в Дагестане зарегистрировано 6 652 случая инфицированных коронавирусом, в том числе 95 за последние сутки, 4 754 человек выздоровели, 319 умерли. С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции, в большинстве районов введен масочный режим.