ЗАМАНА - В Дагестан поступила новая партия масок

В Дагестан поступила новая партия масок

Автор
16 июня, 2020. Вторник 16:25
В Дагестан поступила новая партия масок

AliExpress Россия передала Министерству здравоохранения Дагестана 500 тысяч средств индивидуальной защиты.

В Дагестан поступила новая партия масок
Информация

В результате общения с Министерством здравоохранения и Правительством Дагестана компания AliExpress Россия направила в республику помощь в размере 500 тысяч одноразовых защитных масок. Они будут использованы сотрудниками больниц, волонтерами и врачами. Маски были привезены в Дагестан грузовыми автомобилями компании.
 
“В Дагестане, к сожалению, большое число заболевших коронавирусом. Мы не могли остаться в стороне и после общения с органами здравоохранения приняли решение направить в республику помощь, которая и сейчас является очень важной – индивидуальные защитные средства”, – Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

«Средства профилактики заражения COVID-19 очень важны, это именно тот фактор, который помогает справиться с эпидемией, предотвратить массовое заражение людей, в том числе медиков и волонтеров», - отметили в региональном Минздраве, выразив благодарность за помощь.
 
С начала марта 2020 года AliExpress Россия направляла бесплатные средства индивидуальной защиты для разных нужд в РФ. В частности, бесплатные маски были переданы сотрудникам Почты России, осуществлена помощь в поставке средств защиты для врачей России для компании USM, переданы теплые вещи и средства защиты фонду “Ночлежка”. Помимо этого, AliExpress Россия с начала ситуации в стране контролирует цены на маски на платформе, призывая поставщиков не спекулировать на сложной ситуации. На самом маркетплейсе маски продаются по одной из самых низких цен в России.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top