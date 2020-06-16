ЗАМАНА - Строители Минобороны наращивают темпы возведения медцентров в Дагестане

Строители Минобороны наращивают темпы возведения медцентров в Дагестане

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16 июня, 2020. Вторник 13:40
Строители Минобороны наращивают темпы возведения медцентров в Дагестане

В настоящее время работы ведутся в круглосуточном режиме, а на площадках задействованы более 2,2 тысяч строителей и более 100 единиц специальной техники.

Строители Минобороны наращивают темпы возведения медцентров в Дагестане
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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают работы на площадках по возведению многофункциональных медицинских центров в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте республики Дагестан.

Постоянно наращиваются темпы строительства и численность задействованных на стройке рабочих. На сегодняшний день в ней принимают участие свыше 2,2 тысяч человек и более 100 единиц специальной техники.

Медцентры в Дагестане будут построены по типовым проектам Минобороны России. Ранее рассматривалась возможность строительства на территории республики одного госпиталя на 200 коек, но, учитывая территориальные особенности региона и сложившуюся санитарно-эпидемическую обстановку, было принято решение о возведении на базе существующих медицинских учреждений сразу трех новых госпиталей общей емкостью в 200 койко-мест.

Строительство многофункциональных медцентров на юге, севере и в центральной части республики позволит создать распределенную систему медицинского обеспечения для оказания высококвалифицированной помощи населению региона.

 

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