Денис Проценко посетил центральную больницу Хасавюрта

Главный врач Хасавюртовской ЦГБ Титалав Хириев провел гостей по перепрофилированным отделениям больницы, реанимации и рассказал о проводимых методах лечения.

Далее в ходе беседы с Главой Хасавюрта Зайнудином Окмазовым, Денис Проценко дал высокую оценку поставленной работе в городской больнице.

«Можно сказать, что в целом по региону, в Хасавюрте работа поставлена на очень хорошем, профессиональном уровне. Сразу видно, что люди знают свою работу, умеют решать возникающие проблемы, и можно дать только положительную оценку действиям персонала и организации работы» — сказал Проценко.

Глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов поблагодарил Дениса Проценко за визит, отметив, что работа по борьбе с коронавирусной инфекцией идет в тесном контакте со всеми членами оперативного штаба, особенно с центральной городской больницей.

Проценко пожелал скорейшего выздоровления всем пациентам и профессиональных успехов медицинскому персоналу центральной городской больнице.

Пресс-служба Администрации МО «город Хасавюрт»