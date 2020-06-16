ЗАМАНА - Денис Проценко посетил центральную больницу Хасавюрта

Денис Проценко посетил центральную больницу Хасавюрта

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16 июня, 2020. Вторник 13:30
Денис Проценко посетил центральную больницу Хасавюрта

15 июня, главный врач ГКБ № 40 пос. Коммунарка Денис Проценко в сопровождении прикомандированных медиков – специалистов посетил «красную зону» в хасавюртовской центральной городской больнице.

Денис Проценко посетил центральную больницу Хасавюрта
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Главный врач Хасавюртовской ЦГБ Титалав Хириев провел гостей по перепрофилированным отделениям больницы, реанимации и рассказал о проводимых методах лечения.
Далее в ходе беседы с Главой Хасавюрта Зайнудином Окмазовым, Денис Проценко дал высокую оценку поставленной работе в городской больнице.
«Можно сказать, что в целом по региону, в Хасавюрте работа поставлена на очень хорошем, профессиональном уровне. Сразу видно, что люди знают свою работу, умеют решать возникающие проблемы, и можно дать только положительную оценку действиям персонала и организации работы» — сказал Проценко.
Глава Хасавюрта Зайнудин Окмазов поблагодарил Дениса Проценко за визит, отметив, что работа по борьбе с коронавирусной инфекцией идет в тесном контакте со всеми членами оперативного штаба, особенно с центральной городской больницей.
Проценко пожелал скорейшего выздоровления всем пациентам и профессиональных успехов медицинскому персоналу центральной городской больнице.
Пресс-служба Администрации МО «город Хасавюрт»

 

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