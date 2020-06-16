ЗАМАНА - Врачи тестируют жителей труднодоступных районов Дагестана на COVID-19

Врачи тестируют жителей труднодоступных районов Дагестана на COVID-19

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16 июня, 2020. Вторник 12:48
Врачи тестируют жителей труднодоступных районов Дагестана на COVID-19
Выездные бригады врачей полевых госпиталей Минобороны России начали тестировать население Дагестана на COVID-19 в труднодоступных районах республики с использованием новейших мобильных лабораторий, сообщает Минобороны России.
Врачи тестируют жителей труднодоступных районов Дагестана на COVID-19
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Ранее сообщалось, что мобильные лаборатории были поставлены в республику Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) при содействии Минобороны России. Они успешно применялись российскими военными медиками на территории полевого госпиталя в итальянском Бергамо.
Уточняется, что на базе фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и участковых больниц горных селений военные врачи отбирают биопробы для проведения ПЦР диагностики, которая проводится с использованием новейших мобильных лабораторий.
"Данная система диагностики является одной из самых быстрых и точных систем диагностики коронавируса в мире и позволяет получать результат за 30 минут", - отмечается в сообщении.
 
Добавляется, что всего военными врачами полевых госпиталей Минобороны России выполнено шесть вне госпитальных выездных консультаций, принято более 800 граждан и отобрано свыше 800 биопроб для проведения ПЦР диагностики.

 

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