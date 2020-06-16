Ранее сообщалось, что мобильные лаборатории были поставлены в республику Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) при содействии Минобороны России. Они успешно применялись российскими военными медиками на территории полевого госпиталя в итальянском Бергамо.

Уточняется, что на базе фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и участковых больниц горных селений военные врачи отбирают биопробы для проведения ПЦР диагностики, которая проводится с использованием новейших мобильных лабораторий.