В Махачкале установят столб с указателями городов-героев в честь 75-летия Победы

На территории исторического парка "Россия - моя история" в Махачкале в честь 75-летия Великой Победы планируется установить указательный столб с городами-героями Великой Отечественной войны.

"В честь 75-летия Победы и в целях патриотического воспитания молодежи депутаты городского собрания от Кировского района установят указательный столб с городами-героями Великой Отечественной войны. Столб планируется установить на территории исторического парка "Россия - моя история" в Махачкале", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального отделения партии "Единая Россия".

Отмечается, что высота столба составит 5 метров, а диаметр - 16 сантиметров. На конце будет установлена пятиконечная золотая звезда с надписью "75 лет". Всего на столбе будет 13 стрелок с названиями городов-героев. Стрелки будут размещены с приблизительным разворотом в сторону города, на который они указывают.

Инициатором проекта выступил депутат Тимур Алиев. Он сообщил, что идея увековечить таким образом названия городов-героев в памяти дагестанцев у него появилась давно. "Почетное звание города-героя присваивалось в СССР городам, жители которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. <...> Молодежь, да и взрослое поколение, должны хранить память о городах, прославившихся своей героической обороной, первыми принявших на себя удар немецко-фашистских захватчиков, понесших тяжелые потери, как среди военных, так и среди мирного населения, и выстоявших благодаря отваге и мужеству советского народа", - приводит ТАСС слова депутата.

Парк "Россия - моя история" в Дагестане торжественно открыли 19 октября 2017 года. В историческом парке организована региональная вставка "Мой Дагестан", которая отображает дореволюционные события, историю советского периода, перестройки и современного Дагестана.