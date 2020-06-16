Выбирали понравившуюся концепцию благоустройства набережной Дербента из предложенных двух вариантов мэр Дербента, главный архитектор города Иса Магомедов, общественники и жители города, которые высказали свое мнение относительной двух проектов на странице главы города в социальной сети Инстаграм.

Наибольшее количество голосов было отдано за первый вариант концепции.

Проект разработан архитекторами московского бюро Wowhaus. Согласно концепции благоустройства, на набережной Дербента должны появиться современные зоны отдыха. Проект предусматривает устройства пирсов для причаливания судов, что вдвойне привлекательно с учетом того, что набережная города связана с нижней станцией канатной дороги. Это позволит причалившим к данной набережной подняться по канатной дороге на крепость «Нарын — кала».

Ключевой идеей авторов проекта является возвращение горожанам доступа к набережной через цитадель «Нарын –Кала».

Проект включает в себя несколько зон с различной активностью – музейная, рекреационная, досуговая и прочие.

Стоит отметить, что среди выполненных проектов архитектурного бюро Wowhaus наиболее известны: парк Горького, Крымская набережная на Москве-реке, реконструкция Политехнического музея, а также ряд общественных объектов в Казани, Ростове на Дону, Калуге и других городах.