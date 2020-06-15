Владимир Васильев поздравил экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова с 90-летием

Глава РД Владимир Васильев поздравил известного государственного деятеля, бывшего председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова с 90-летием. Тепло поздравив юбиляра, руководитель региона подчеркнул, что для Дагестана является гордостью то, что Магомедали Магомедов сегодня находится в строю и всегда может дать совет, помочь в трудной ситуации, исходя из своего богатого опыта.

Подчеркнул Владимир Васильев и важную роль бывшего руководителя республики в событиях, которые произошли более 20 лет назад. «Трудное было время, когда Вы один, без охраны, заходили в Дом Правительства, который был захвачен мятежниками. Вам хватило государственной мудрости, опыта, авторитета, чтобы решить эту сложнейшую задачу. Вы – живой пример патриота, человека, который любил Советский Союз, любит свою Россию. Вчера наш Президент, оценивая ситуацию в США, сказал, что даже предположить не может, чтобы какой-то руководитель региона, губернатор не поддержал решения, принятые Президентом, Правительством и всеми губернаторами. Потому что в России создана такая система – она доходит до людей и решает задачи.

Но тогда ситуация была другой. Я её хорошо помню. Меня тогда пригласил секретарь Совбеза РФ Андрей Кокошин. Мне было предложено возглавить объединённые силы в части подготовки силового решения в отношении мятежников. Но тогда Вы решили ситуацию как политик. Спасибо вам огромное», – сказал Глава региона.

Касаясь ситуации с COVID-19, Владимир Васильев отметил, что во всём мире удивляются, почему смертность от этого недуга в России относительно низкая. Он связал это с тем, что в тяжёлый момент россияне сумели объединиться вокруг власти.

«Сегодня мы чествуем наших врачей. Мы видим, как много они делают, и создаём все условия, для того чтобы они победили эту болезнь. Но это было бы невозможно, если бы в своё время Вы и те, кто был рядом с Вами, не обеспечили мирную обстановку. Дагестан тогда и Вы в первую очередь спасли Россию от развала. Вы показали пример любви к родине на грани жизни и смерти. Мы помним наших ополченцев и чтим их. Огромное спасибо за Ваш вклад», – резюмировал Владимир Васильев.

Со своей стороны Магомедали Магомедов поблагодарил за проявленное уважение и тёплые слова в свой адрес.

«Сегодня моя деятельность очень высоко оценена нашим государством, Президентом России Владимиром Путиным. Я получил поздравительную телеграмму, в которой глава государства подчеркивает значение народа Дагестана и мою роль, как руководителя республики, в это сложное время. Особенно отмечен вклад Дагестана в укрепление мира и согласия на Северном Кавказе и наш общий вклад в сохранение территориальной целостности российского государства. Я очень горжусь такой оценкой», – подчеркнул государственный деятель.

Также было озвучено, что на днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Магомедали Магомедова орденом «Достлуг» («Дружба») за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также азербайджанским и дагестанским народами.

Делясь воспоминаниями, Магомедали Магомедов добавил: «Мне повезло в жизни, что я встретился с Владимиром Владимировичем Путиным. В сложное время, в 1999 году, будучи по сути молодым человеком, он проявил себя как выдающийся государственный деятель, как настоящий лидер, чувствуя себя вождём армии и мобилизованного населения. Именно он вдохновил армию. Тогда наши вооруженные силы были не в лучшем состоянии, не было единого командования. С его прибытием в Дагестан всё стало по-другому. В его лице почувствовали солдаты и офицеры своего лидера. А мы, все дагестанцы, увидели в нём настоящего защитника, крупного государственного деятеля, на которого можно в любой момент положиться, слову которого можно верить.

Дагестанцы проявили себя как настоящие патриоты. Они рассмотрели нападение на республику, российскую территорию как посягательство на свою честь. Они, как один человек, встали на защиту родной земли, Конституции, территориальной целостности государства. Нет после Великой Отечественной войны другого примера столь массового проявления патриотизма. Я всегда горжусь своим народом и тем, что мы находимся в составе великой России». Продолжая, он напомнил о том, что в 90-е годы дагестанцы изъявили твёрдое желание остаться в составе РФ.

В России, уверен Магомедали Магомедов, не может возникнуть ситуация, когда интересы партии ставятся выше интересов народа. Поясняя, он подчеркнул, что Владимир Путин считает, что главным хозяином России является российский народ.

Не обошёл стороной юбиляр и тему борьбы с коронавирусом: «Вам сегодня нелегко руководить республикой в связи с эпидемией. Вы делаете всё от вас зависящее и мобилизуете силы, чтобы бороться с болезнью. Наши врачи проявляют настоящий героизм. Мы с уважением относимся к их труду. И я хочу, чтобы в Дагестане побыстрее справились с этой бедой и дагестанцы взялись бы за свой созидательный труд, а руководство республики радовалось бы трудовым достижениям многонационального дагестанского народа».

Затем главный федеральный инспектор по РД аппарата полпреда Президента РФ в СКФО Александр Степанов зачитал поздравление Президента страны.

«Уважаемый Магомедали Магомедович! Примите тёплые поздравления с 90-летним юбилеем. Видный государственный и общественный деятель, настоящий патриот и гражданин, Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным авторитетом и в Республике Дагестан, и во всей стране. На протяжении многих лет Ваша ответственная, востребованная работа направлена на развитие экономики и социальной сферы родного Дагестана, повышение качества жизни земляков. И конечно, исключительно важен Ваш вклад в укрепление мира и согласия на Северном Кавказе. Желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа и благополучия», – говорилось, в частности, в поздравительном адресе.