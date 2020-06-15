Артём Здунов провел совещание с представителями торговых центров

Артём Здунов провел совещание с представителями торговых центров площадью свыше 400 кв.м, а также ассоциациями бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Главы и Правительства РД.

Сегодня, 15 июня, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов провел совещание с представителями торговых центров площадью свыше 400 кв.м, а также ассоциациями бизнеса.

В режиме ВКС в совещании приняли участие Первый вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей РД Мурад Далгатов, глава г. Махачкала Салман Дадаев, руководители контрольно-надзорных органов и другие.

Основные вопросы совещания — уверенное прохождение первого этапа снятия ограничений без сбоев, правила для бизнеса в этот период, и вопросы подготовки к переходу на второй этап.

Открывая совещание, глава кабмина, в частности, сказал: «По статистике первый этап снятия ограничений предусматривает открытие около 12 тысяч объектов. Второй этап включает несколько меньше объектов, так как торговые центры больше. Но при этом у нас есть и первые этажи больших торговых центров, которые могут работать при соблюдении определенных условий уже сейчас».

Особое внимание ассоциаций предпринимателей Артём Здунов обратил на необходимость информировать бизнес о том, какие у них права и ответственность.

Премьер поблагодарил их за то, что в период активного распространения вируса ни одного случая очагового заражения не было допущено на производстве. Это, по словам Председателя Правительства, говорит о высокой дисциплине дагестанских работодателей. Сейчас, в этот период массового перехода объектов торговли, как добавил он, важно не допустить возникновение опасности снова и перейти на второй этап.



В свою очередь руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов подробно информировал участников совещания о требованиях по первому этапу снятия ограничений.

Руководитель ведомства привел статистику: «На сегодняшний день зарегистрировано 6652 подтвержденных положительных результата заболевания коронавирусом, за сутки прирост составил 95 человек. Недельный темп прироста составляет 1.6, по сравнению с прошлой неделей он снизился на 35%.

«Мы вошли в стадию стабилизации, идет снижение общей заболеваемости», — сказал он.

Далее Николай Павлов указал бизнесменам, на что необходимо обратить внимание при открытии объектов.

Основными требованиями, по словам руководителя ведомства, являются утренний фильтр, ежедневный температурный контроль всех сотрудников. Кроме того, в торговом центре должен быть уголок с 5-дневным запасом кожных антисептиков, дезинфицирующих средств, масок. Также в течение рабочего дня должны проводиться дезобработка помещений, влажная уборка, проветривание, каждые два часа должны проводиться обработки поверхностей дезсредствами.

Николай Павлов акцентировал внимание и на обязательном соблюдении социального дистанцирования: на всех объектах необходимо провести разметку, а также не стоит допускать скопления покупателей у кассы. Все посетители должны быть в масках.



Заслушав доклад, Артём Здунов подчеркнул, что многое зависит от того, как будет пройден первый этап снятия ограничений, важно поддержать положительную тенденцию.

Далее Николай Павлов рассказал, что Роспотребнадзор будет вручать предписания предпринимателям, а с 19 июня сотрудники ведомства начнут проводить обходы для проверки соблюдения противоэпидемических мероприятий на бъектах.

«Все подробности также можно найти на сайте Роспотребнадзора, во вкладке «О рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах», — сообщил он.

Председатель Правительства отметил необходимость данные обходы проводить совместно с представителями бизнес-сообщества и волонтерами.

Предпринимателей в рамках совещания интересовало, когда организации общественного питания смогут работать на максимум, если положительная динамика сохранится.

Николай Павлов отметил, что переход к организациям общественного питания организуется только на третьем этапе: «Мы начнем оценивать результаты первого этапа на 7-9 день. Если все меры будут соблюдены, то будем переходить ко второму этапу. По нему также будем оценивать ситуацию. Нужно нивелировать заболеваемость до нуля и в то же время создать оптимальные условия для работы бизнеса».

Премьер, выслушав озвученное, отметил, что сейчас работа с бизнесом ведется для того, чтобы не допустить «отката назад» в борьбе с инфекцией, для того, чтобы первый этап перешел во второй, а тот в третий без сбоев.

Директор торгового дома также уточнила, имеется ли возможность точечно подойти к открытию торговых домов с площадью более 400 кв. м. На примере своего торгового дома без развлекательных центров и сетевых магазинов, она объяснила, что одномоментно в нем обычно находятся не более 4-5 человек.

В ответном слове Николай Павлов указал, что сейчас следует делать все, четко основываясь на требованиях Роспотребнадзора: «Далее мы будем рассматривать открытие более емких объектов, но требования — отдельный вход и площадь торгового зала до 400 кв. м. являются ключевыми».

Были озвучены и вопросы нехватки детализации в требованиях и начисления коммунальных платежей по площади торгового центра, в то время, как не весь торговый центр работает.

Заслушав эти вопросы, Артём Здунов подчеркнул необходимость повышать информированность бизнеса в этих вопросах.

Далее в ходе совещания руководитель Управления ФНС по РД Газинур Апсалямов напомнил присутствующим о тех мерах поддержки, которые предприняты федеральной властью и органами исполнительной и законодательной власти РД.

Подводя итоги совещания, Председатель Правительства поручил уполномоченному по защите прав предпринимателей РД собрать к ближайшему заседанию оперативного штаба перечень основных вопросов предпринимателей.

Председателю бизнес-сообщества г. Махачкалы «Бисом» Абдулхакиму Пахрудинову было рекомендовано на встрече с руководством Управления Роспотребнадзора по РД и министерства природных ресурсов и экологии РД обсудить некоторые поднятые в рамках совещания вопросы.

Обращаясь к бизнесменам, Артём Здунов заключил: «Все первые лица с вами, все готовы оказать содействие. По сложным вопросам мы продолжаем нашу работу».