В Дагестане успешно реализуется программа «Комфортная городская среда»

В Дагестане успешно реализуется программа «Комфортная городская среда». Напомним, инициирована она главой республики Владимиром Васильевым. В Буйнакске, Кизляре, Хасавюртовском и Табасаранском районах обустраиваются дворовые и общественные территории.

В Буйнакске начаты работы по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Планируется благоустроить пять придомовых и четыре общественных территорий. На одном из объектов в микрорайоне «Дружба» завершены подготовительные работы, проведены планировка и разметка территории, ведутся работы по замене ветхих канализационных сетей и теплотрассы, устанавливаются бордюры.

Завершены работы по демонтажу старых железобетонных плит на пешеходной зоне по улице Ленина. Предстоит уложить тротуарную плитку и брусчатку на площади. Это более 4 тыс. квадратных метров. Благоустраивают территорию сквера скорби. Намечена укладка тротуарной плитки, установка бордюров, а также планируется оградить территорию по периметру, установить скамейки и фонари.

Игровая детская площадка появится скоро в Калининауле. Территорию уже забетонировали. Объем работ выполнен на 40%. По итогам торгов появилась возможность на сэкономленные средства благоустроить аллею у строящегося парка в селе Инчха. Сдача всех этих объектов запланирована на 1 августа.

Не остался в стороне и Кизляр. В микрорайоне «Общество слепых» сдали в эксплуатацию обновленную дворовую территорию. Это первый завершенный объект в 2020 году, всего же планируется обновить 7 дворов и 3 общественных места – это мемориальный комплекс «Память» и два сквера.

В Табасаранском районе благоустраивают скверы в 3 крупных населённых пунктах - Татиль, Дарваг, Дюбек. Запланировано устройство бетонных плитных тротуаров, металлическое ограждение, освещение; установка урн, скамеек, беседок для отдыха, оборудования детской площадки, а также озеленение территории. На данный момент рабочие подрядной организации устанавливают бордюры, укладывают тротуарную плитку. В ближайшее время начнется сооружение детской площадки. Согласно проектам все объекты будут завершены до конца июня.

Ну а в селе Солнечное Хасавюртовского района открыли общественный парк. Стоит отметить, что в связи с эпидемиологической ситуацией открытие сквера прошло с соблюдением всех требований безопасности. Это первый парк из четырех, которые строятся в районе по проекту «Формирование комфортной городской среды», где после снятия режима самоизоляции жители сел с детьми смогут отдохнуть.