ЗАМАНА - В Территориальную избирательную комиссию Акушинского района поступили средства индивидуальной защиты

В Территориальную избирательную комиссию Акушинского района поступили средства индивидуальной защиты

Автор
15 июня, 2020. Понедельник 14:43
В Территориальную избирательную комиссию Акушинского района поступили средства индивидуальной защиты

В Территориальную избирательную комиссию Акушинского района поступили средства индивидуальной защиты.

В Территориальную избирательную комиссию Акушинского района поступили средства индивидуальной защиты
Информация

Как известно, 1 июля, в России пройдёт голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Из-за коронавирусной инфекции на этом мероприятии будут приняты строгие меры безопасности и профилактики распространения коронавирусной инфекции.

На днях в ТИК Акушинского района поступили средства индивидуальной защиты: разовые халаты, маски и перчатки, термометры, антисептические средства и т. д.

Со слов председателя ТИК района Магомеда Ахмедова, индивидуальные средства защиты для членов комиссий и участникам голосования поступили в район в достаточном количестве. Каждый участник голосования получит маску, перчатки, ручку для отметки в бюллетене. У входа в каждый пункт для голосования будут установлены дезинфицирующие коврики.

« Голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут участковые избирательные комиссии. В Акушинском районе их 52. Сегодня мы распределим СИЗы и канцелярские принадлежности по участкам», - сказал Магомед Ахмедов.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top