В Территориальную избирательную комиссию Акушинского района поступили средства индивидуальной защиты

Как известно, 1 июля, в России пройдёт голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Из-за коронавирусной инфекции на этом мероприятии будут приняты строгие меры безопасности и профилактики распространения коронавирусной инфекции.

На днях в ТИК Акушинского района поступили средства индивидуальной защиты: разовые халаты, маски и перчатки, термометры, антисептические средства и т. д.

Со слов председателя ТИК района Магомеда Ахмедова, индивидуальные средства защиты для членов комиссий и участникам голосования поступили в район в достаточном количестве. Каждый участник голосования получит маску, перчатки, ручку для отметки в бюллетене. У входа в каждый пункт для голосования будут установлены дезинфицирующие коврики.

« Голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут участковые избирательные комиссии. В Акушинском районе их 52. Сегодня мы распределим СИЗы и канцелярские принадлежности по участкам», - сказал Магомед Ахмедов.