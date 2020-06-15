Глава Дагестана провел встречу с активом ДГМУ

Руководитель Дагестана Владимир Васильев встретился с профессорско-преподавательским и студенческим составом ДГМУ, участвующим в оказании врачебной помощи в условиях пандемии коронавируса, пишет РИА Дагестан.

Главу Дагестана сопровождали председатель правительства региона Артём Здунов, руководитель министерства здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов и главврач Коммунарки Денис Проценко, приехавший в регион для оказания помощи в борьбе с эпидемией.

«В Дагестане уменьшается количество тяжелых пациентов, но тем не менее нам, преподавателям медицинских вузов, предстоит колоссальная работа по аналитике. Понимание эффективности тех или иных подходов в лечении больных с коронавирусом.

Эпидемиологи говорят, что ни одна эпидемия не проходит одной волной, но мы надеемся на то, что вторая волна пройдет мягче. Перед нами стоит задача – проанализировать все истории болезни и подходы к лечению», – сказал Главный врач Коммунарки Денис Проценко.