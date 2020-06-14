Врач Станции переливания крови поздравила дагестанцев с Днём донора

С 8 по 15 июня в Республиканской станции переливания крови Дагестана проходит Всероссийская акция, посвященная Всемирному дню донора. Об этом сообщила Зумруд Аскерова, врач-трансфузиолог выездной бригады ГБУ РД «Республиканская станция переливания крови».

В рамках акции в станции переливания крови принимают доноров для сдачи крови. Также идет пропаганда и информационная работа в социальных сетях о донорстве и о его пользе для общества.

Аскерова рассказала корреспонденту “Мирмол” о том, что за период прохождения акции, на станцию переливания крови активно приходили представители молодежных центров, волонтерских организаций, общественные деятели и другие люди которые становились донорами крови.

По словам Зумруд Алиевны, во время пика распространения и заболевания коронавирусом, в Дагестане ухудшилась не только эпидемиологическая обстановка, но и ситуация с донорством крови.

“За 4 дня прохождения акции мы приняли порядка 450 человек по всей республике, которые сдали компоненты крови. Это очень хороший показатель доноров, так как в связи с пандемией у нас резко сократилось количество доноров, не только на нашей станции, но и по всей России. Долгое время люди боялись приходить к нам, многие из наших постоянных доноров сами заболели”, — подчеркнула Аскерова.

Зумруд Алиевна также рассказала, что при проведении акции медучреждению большую помощь оказали волонтеры, которые сами сдавали кровь и приглашали других для этого.

По её словам, волонтеры периодически оказывают содействие службе крови в организации каких-либо мероприятий и постоянно становятся их активными участниками.

Напомним, что в новых поправках в Конституцию РФ закреплена норма о государственной поддержке волонтерской деятельности и добровольческих организаций.

“Для нас, для службы крови, волонтеры — это наши друзья. Каждого из них мы знаем в лицо. Мы всегда рады тому, чтобы их поощряли, поэтому конечно мы выступаем за эти поправки и хотим, чтоб волонтеры имели свою ценность и получали поддержку от государства”, — отметила в завершение Зумруд Аскерова.