С 15 июня Дагестан переходит на 1 этап снятия ограничений

Такое решение было принято единогласно сегодня, 13 июня, в ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики, прошедшего под руководством Главы региона Владимира Васильева.

Согласно плану снятия ограничений, для перехода к 1-му этапу необходим стабильный уровень снижения заболеваемости, а также отсутствие осложнений санэпид обстановки на территории. Наличие этих факторов и послужило поводом для снятия ряда ограничений в Дагестане. Глава региона Владимир Васильев, поблагодарил за работу всех причастных к тому, что положение дел по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике заметно улучшилось: «Именно вашими трудами, работой без выходных и по 24 часа в сутки, проведенными карантинными мероприятиями удалось достигнуть положительной динамики», - сказал он.

Детализируя, Глава региона озвучил такие цифры: на сегодняшний день охват тестирования увеличился в 9 раз – ежедневно проводится 4030 тестов, значительно сократилось количество летальных исходов. Более того, за последнюю неделю число заболевших в сутки уже не превышает 100 человек. Что очень важно, сегодня нет дефицита лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования. Все это, по словам Васильева, позволило возобновить в республике в полном объеме плановую медицинскую помощь по всем направлениям.

Акцентировал внимание руководитель республики и на работе в период режима ограничений глав муниципальных образований, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, общественных организаций, парламента – благодаря общим усилиям появилась возможность сформировать такой бюджет, который позволил в критических условиях выделить необходимые средства на борьбу c COVID-19. За это время из республиканского бюджета было выделено 1 млрд 885 млн руб. – все это делалось под парламентским контролем.

Особое внимание было уделено мобилизации системы здравоохранения, подготовке медицинских кадров – и это, как отметил Глава региона, остается важнейшим вопросом, который будет на контроле регионального Правительства. При этом Владимир Васильев поручил использовать потенциал приезжающих в республику высококвалифицированных специалистов не только в качестве источника консультативной помощи, но и передачи знаний и бесценного опыта дагестанским студентам-медикам. В этой связи Глава напомнил о трех строящихся медицинских центрах, которые необходимо обеспечить подготовленными медицинскими кадрами.

«Минбороны страны предлагает нашим врачам, которые будут там работать, съездить в аналогичные центры других регионов и лично увидеть, что получается, а что нет. Кроме того, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой Труда РФ Леонид Рошаль направил нам списки врачей, прошедших конкурсный отбор, которых возможно, при необходимости, пригласить в Дагестан на работу. Прошу подумать и о проведении конкурса на должность главных врачей современнейших медицинских центров, которые строятся и должны помочь республике более эффективно бороться с инфекционными заболеваниями, в том числе и с лёгочными, которые для нас являются и ранее являлись угрозой №1. Такие возможности у нас появились», - выразил уверенность Владимир Васильев.

Продолжая кадровую тему, руководитель республики отметил героизм и высокую самоотдачу дагестанских медиков. «Мы поддерживали и будем поддерживать их. Прошу представить список для вручения медикам государственных наград, а также проработать вопрос по премированию работников аппарата Минздрава, которые работали в условиях, сопоставимых с фронтовыми. Очень трудный период был, когда не хватало лекарств, оборудования, медицинской помощи всем нуждающимся. В преддверии профессионального праздника, мы должны сделать все, чтобы наши медработники, обеспечивающие охрану здоровья дагестанцев, почувствовали, что мы их ценим и внимательно к ним относимся не только на словах», - подчеркнул Глава субъекта.

Остановился Владимир Васильев также на таком направлении, как поддержка бизнеса. Заметив, что не все представители малого и среднего предпринимательства смогли в период ограничения получить помощь от государства, он призвал активнее выводить бизнес из «тени»: только официально зарегистрированный предприниматель имеет законное право на ту или иную поддержку. «Чтобы как можно больше бизнесменов, самозанятых людей начали работать, мы должны создать все условия. Если будут возникать проблемы, у нас будет прямая коммуникация с представителями бизнеса, их правозащитниками, народным фронтом, парламент этим будет заниматься. Мы договорились все вместе решать задачу, чтобы как можно больше людей вошли у нас в налоговое поле. При этом мы существенно снизили налоговые ставки для этих категорий. Без бюджетопополнения большие задачи, стоящие перед нами, не решить. Бюджет должен расти», - выразил уверенность Васильев.

Подробности о состоянии дел на сегодня с коронавирусной инфекцией в регионе изложил руководитель республиканского Роспотребнадзора Николай Павлов. На 13 июня в Дагестане зарегистрировано 6463 случая заболевания, в том числе 96 за последние сутки. Превышение интенсивных показателей отмечается на 14 территориях. Темп прироста за сутки– 1,5 %. Темп прироста на предыдущей неделе составил 2,3 %, на текущей неделе – снизился до 1,6%.

Отмечается стабилизация и снижение темпов прироста заболеваемости практически по всей республике, а в пяти районах новые случаи заболевания не зарегистрированы вообще.

Учитывая то, что в целом по республике достигнуты показатели, позволяющие выйти на I этап снятия ограничений – и в первую очередь, коэффициент распространения инфекции уже не единица, а 0,9, охват тестированием населения вырос с 72,1 до 144,7 исследований на 100 тысяч населения в день, увеличился свободный коечный фонд до 51% - Роспотребнадзор посчитал возможным принять решение о снятии ограничительных мероприятий, соответствующих 1 этапу.

В частности, на 1 этапе возобновляется работа предприятий: сферы услуг; торговли непродовольственными товарами. Торговля возможна на территории магазинов с площадью до 400 кв.м., при этом необходимо наличие отдельного уличного входа и соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, масочного и дезинфекционного режима, социального дистанцирования. Предельное количество посетителей, которые могут одновременно находиться в магазине, 1 человек на 4 кв.м.

В связи с переходом на первый этап снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19 становятся возможными: прогулки на улице, в парках и скверах не более 2-х человек вместе, при условии соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей. А также занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и открытых стадионах при условии совместных занятий не более 2-х человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

«Хотелось бы обратить внимание, что в случае ухудшения ситуации снятие ограничений может носить временный характер. И поэтому прошу всех серьезным образом соблюдать мероприятия, прописанные в методических рекомендациях, которые будут разосланы в муниципалитеты, и своевременно принимать меры, оценивая ситуацию на местах», - призвал руководителей органов муниципальной власти Николай Павлов.

Многое, как подчеркнул Владимир Васильев, будет зависеть от совместной работы руководства республики и муниципалитетов: последовательная и взвешенная она поспособствует положительному развитию событий.

Далее в ходе заседания с докладом выступил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

Он отметил, что в связи с хорошей динамикой и постепенной стабилизацией эпидемиологической ситуации проводится работа по поэтапному восстановлению дополнительно развернутых коек в медицинских организациях республики.

«На сегодняшний день для оказания медпомощи больным с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией развернуто 6415 коек. После проведения всех инфекционных мероприятий три медицинские организации республиканского уровня приступили к выполнению своей профильной задачи. В течение недели мы планируем еще в 10 медорганизациях перепрофилирование коек для перевода в штатный режим работ.

Прекращен прием пациентов данного профиля в РКБ, РКБ №2, РКБ Скорой медицинской помощи, Каспийской центральной городской больнице и Новолакской районной больнице № 1 «Новострой». Они все сейчас работают на выписку», - констатировал министр.

Он подчеркнул, что развернутые мобильные госпитали Минобороны России в Ботлихе и в Буйнакске приступили к оказанию медпомощи и на выезде. Сегодня в мобильном госпитале в Буйнакске находится 50 пациентов, в Ботлихе – 18.

С целью оказания практической и консультативной помощи в медорганизации городов и районов отправляются и специалисты, прикомандированные Минздравом России и департаментом здравоохранения Москвы.

Джамалудин Гаджиибрагимов также напомнил, что в настоящее время бригада специалистов городской клинической больницы № 40 г. Москвы вместе с главврачом Денисом Проценко работает в районах и городах РД. Сегодня у части из них запланирован семинар-совещание со специалистами Республиканского центра инфекционных болезней.

«Всего в стационарах республики находится 2472 пациента, в г. Махачкале – 515, в отделениях реанимации интенсивной терапии - 118, получают кислородную поддержку в целом 652 пациента. Коечный фонд, который у нас развернут, в 2 с лишним раза превышает минимальные требования, которые предъявляют нормативы Минздрава России. Необходимыми лекарственными препаратами обеспечены», - доложил руководитель ведомства.

Отчитался министр и по выплатам медработникам, а также о выделенных средствах на приобретение и установку нового КТ-оборудования.

В этой связи Глава Дагестана отметил важность контроля за полнотой сроками, качеством, расходования средств. Этому вопросу он призвал уделить особое внимание.

Со своей стороны премьер-министр Дагестана Артём Здунов затронул тему подготовки специалистов функциональной диагностики – как минимум, необходимо 11 специалистов в этой сфере.

Комментируя, министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что данный вопрос обсуждался с прибывшим в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19 главврачом «Коммунарки» Денисом Проценко. В частности, речь шла о рентгенологах, специалистах, которые работают на компьютерных томографах, анестезиологах-реаниматологах. Кроме того, завтра состоится встреча со студентами и магистерско-преподавательским составом медицинского университета, где также будет рассматриваться этот вопрос.

В ходе ВКС руководители муниципалитетов задали волнующие их вопросы. Так, глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов констатировал, что в республике проведен большой объем работы Оперативным штабом, Министерством здравоохранения РД, руководителями муниципалитетов, благодаря чему удалось стабилизировать ситуацию. В этой связи, обращаясь к министру здравоохранения РД, он попросил перевести на обычный режим работы две кизилюртовские больницы. По словам Шабанова, ранее под больных COVID-19 было перепрофилировано 3 больницы, сегодня в таком количестве медучреждений необходимости нет. В районе на данный момент 79 больных, которых можно разместить в одном стационаре.

Профильный министр сказал, что перед всеми медорганизациями поставлена задача – исходя из реалий, количества поступающих и выписывающихся пациентов, убедиться, что ситуация позволяет уменьшить количество койко-мест и подавать соответствующие заявки в ведомство. Было также озвучено, что 10 медицинских учреждений с 15 июня будет переведено на плановую работу.

Владимир Васильев согласился с такой позицией, добавив при этом, что надо рационально использовать возможности, потенциал и средства.

Следующим озвучил вопрос мэр Дербента Хизри Абакаров. Его интересовало, есть ли возможность открыть на первом этапе снятия ограничений для летних кафе при соблюдении дистанции и других требований.

Отвечая на вопрос, главный санитарный врач Дагестана Николай Павлов попросил повременить и понаблюдать пока за ситуацией. В рамках методических рекомендаций открытие общепита предусмотрено лишь на третьем этапе снятия ограничительных мер. На первом этапе, продолжил он, и так начнет работу большое количество объектов, необходимо проанализировать положение дел на них в течение определенного времени.

Также Хизри Абакаров спросил, можно ли открыть для посетителей главную достопримечательность города – Дербентскую крепость. Со своей стороны Павлов отметил, что с учётом того, что это открытая местность, при соблюдении масочного режима и социального дистацирования это возможно.

Обращаясь к главам ГО и МО, Владимир Васильев призвал действовать, исходя из обстановки в каждом отдельном муниципалитете. «Если вы готовы взять на себя ответственность за какие-то вопросы, выходите индивидуально с предложениями на Николая Павлова, меня, Председателя Правительства, на других членов штаба. Мы готовы рассматривать эти вопросы. Мы не можем дать команду всем, надо смотреть индивидуально», – расставил приоритеты Глава Дагестана.

«По статистике у нас почти 12 тысяч объектов до 300 кв. м. На втором этапе будет открыт 151 объект площадью до 800 кв. м. и уже потом – 41 объект свыше 800 кв.м. То есть подавляющая масса — это первый этап, и нам надо понять, что будет происходить в течение семи дней. Анализируя, максимально готовиться с большими центрами и другими субъектами ко второму этапу. Так же прошу глав МО обратить внимание на слова руководителя Роспотребнадзора РД: и крупные предприятия торговли имеют право открываться с первого этапа при соблюдении правила – первый этаж, отдельный вход. С бизнесом должна быть проведена правильная работа»,- подчеркнул со своей стороны Председатель Правительства РД Артём Здунов.

Продолжая тему поддержки бизнеса, Владимир Васильев заметил, что не все представители малого и среднего предпринимательства смогли в период ограничения получить помощь от государства, в связи с чем, он призвал активнее выводить бизнес из «тени»: только официально зарегистрированный предприниматель имеет законное право на ту или иную поддержку. «Чтобы как можно больше бизнесменов, самозанятых людей начали работать, мы должны создать все условия. Если будут возникать проблемы, у нас налаживается прямая коммуникация с представителями бизнеса, их правозащитниками, народным фронтом, парламент этим будет заниматься. Мы договорились все вместе решать задачу, чтобы как можно больше людей вошли у нас в налоговое поле. При этом мы существенно снизили налоговые ставки для этих категорий. Без бюджетопополнения большие задачи, стоящие перед нами, не решить. Бюджет должен расти», - выразил уверенность Васильев.

Глава Дагестана поручил премьер-министру в ежедневном режиме контролировать решение этих задач.

«Мы сейчас можем в каких-то ситуациях вообще не собирать налоги и продолжаем помогать бизнесу из федерального и республиканского бюджета, но нам сейчас нужно всё зафиксировать в правовом поле. Помните, как мы не могли оказать людям поддержку, потому как их юридически не было? Вот поэтому сейчас нам нужно всех легализовать, а дальше вести мудрую политику, дав возможность честно работать. Мы сейчас запретили проверки, кассовые - так вообще до конца года. А если уж возникла необходимость в них, надо идти туда вместе с представителями правовой защиты бизнеса, общественных организаций», - расставил акценты Васильев. Главной задачей руководитель республики обозначил именно помощь людям в возможности зарабатывать и кормить семьи, поддерживая при этом налоговую составляющую. Только в этом случае удастся строить больше дорог, водопроводов и других социальных объектов.

Одним из них стал быстровозводимый железный мост длиной 26 метров, который накануне установили в Цумадинском районе. Глава Дагестана в ходе совещания связался с руководителем муниципалитета, который сообщил, что мост начал успешно эксплуатироваться.

«Коллеги, обращаюсь ко всем главам, называем этот мост №1, а их на этот год запланировано 15. Это стало возможным благодаря увеличению налоговой базы»,- подчеркнул Владимир Васильев, уточнив у Артёма Здунова, какое количество мостов требуется сегодня Дагестану.

«Замены из-за текущего состояния требуют 50 мостов»,- сообщил Председатель Правительства РД.

Продолжая, Владимир Васильев заметил, что в прошлом году за счет собственных доходов был сделан шаг, который ранее республика не могла себе позволить: выделены 2 млрд руб. на водоснабжение. Сегодня речь идет о продолжении этой работы. Помимо этого, 500 млн руб. потрачено на мелиорацию, в этом году на эти цели выделено 300 млн руб. «Очень хочется, чтобы тенденция сохранилась, и мы смогли прийти в парламент и сказать, что в результате проводимой с главами МО работы у нас появились дополнительные доходы, а затем выделить деньги на решение проблем в там или ином районе. Мы собираем деньги, чтобы отдать их вам, как и в прошлом году»,- обратился к муниципалитетам Глава Дагестана.

Далее по теме высказался Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов: «Со стороны Буйнакска у нас есть две ветки, одна - снабжает Буйнакск, вторая Чиркей, вокруг которого много частных садов, где растут прекрасные абрикосы. В связи с засушливостью сезона люди начали поливать свои сады, используя незаконные врезки, которые уменьшают объём поступаемой воды в Буйнакск до 50%. В этом свете приоритет всё же имеет питьевая вода для людей, поэтому прошу глав этих муниципалитетов обратить внимание на недопустимость незаконных врезок и взять этот вопрос на особый контроль».

Глава Дагестана поддержал позицию, что обеспечение людей питьевой водой первостепенно, а орошение садов идёт по важности после.

«Если просьбы не помогут, нам придётся жёстко наказывать тех, кто осуществляет незаконные врезки, другого варианта пока нет. Но перед этим мы поговорим с руководителями обоих муниципалитетов, возможно, появятся варианты совместного решения»,- заключил Владимир Васильев.

Еще один вопрос, обсуждавшийся ранее на одном из совещаний, - это проблема, поднятая главой Карабудахкентского района Махмудом Амиралиевым и связанная со сложностями проезда через пост на Манасском кольце – здесь возникали заторы и спорные ситуации. По словам заместителя министра ВД Дмитрия Гутыри, с учетом предстоящего ослабления ограничительных мер уже с 15 июня этот пост будет снят.