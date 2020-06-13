ЗАМАНА - Очередные дезинфекционные мероприятия проведены в организациях Хасавюртовского района

Очередные дезинфекционные мероприятия проведены в организациях Хасавюртовского района

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13 июня, 2020. Суббота 18:01

Очередные плановые профилактические дезинфекционные мероприятия, как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, провели в здании администрации района и служебных помещениях, а также зданиях и служебных помещениях прокуратуры, ОМВД, территориального МФЦ, Центральной районной больницы, ПФР, организаций ТЭК, социальных служб.

Очередные дезинфекционные мероприятия проведены в организациях Хасавюртовского района
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По словам первого заместителя главы администрации района Багаутдина Мамаева, специалисты Донского МЧС России качественно выполнили свою работу и провели масштабную дезинфекцию в поселениях района, с охватом медучреждений и социальных объектов, учреждений культуры, образования, торговли, детских площадок и скверов, улиц села.

 

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