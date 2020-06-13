По словам первого заместителя главы администрации района Багаутдина Мамаева, специалисты Донского МЧС России качественно выполнили свою работу и провели масштабную дезинфекцию в поселениях района, с охватом медучреждений и социальных объектов, учреждений культуры, образования, торговли, детских площадок и скверов, улиц села.
Очередные дезинфекционные мероприятия проведены в организациях Хасавюртовского района
- Автор Мадина
- 13 июня, 2020. Суббота 18:01
Очередные плановые профилактические дезинфекционные мероприятия, как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, провели в здании администрации района и служебных помещениях, а также зданиях и служебных помещениях прокуратуры, ОМВД, территориального МФЦ, Центральной районной больницы, ПФР, организаций ТЭК, социальных служб.