ЗАМАНА - Московские специалисты посетили пункт временного размещения граждан АР

Московские специалисты посетили пункт временного размещения граждан АР

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13 июня, 2020. Суббота 18:00
Московские специалисты посетили пункт временного размещения граждан АР

Бригада врачей из Москвы вместе с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко посетили пункт временного размещения граждан Азербайджана и расположенный рядом, на границе Дербентского и Магарамкентского районов стихийный лагерь, где возвращения на родину ожидают сотни азербайджанцев.

Московские специалисты посетили пункт временного размещения граждан АР
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 Как сообщила пресс-служба минздрава РД, делегацию в поездке сопровождал глава профильного ведомства РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

В рамках визита специалисты осмотрели пост скорой медицинской помощи, который дежурит на месте круглосуточно, а также медпункт на территории лагеря. Граждане соседней страны, находящиеся на данный момент в лагере, также смогли получить консультации и профессиональные советы от столичных медиков.

 

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