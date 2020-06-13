Бригада врачей из Москвы вместе с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко посетили пункт временного размещения граждан Азербайджана и расположенный рядом, на границе Дербентского и Магарамкентского районов стихийный лагерь, где возвращения на родину ожидают сотни азербайджанцев.

Как сообщила пресс-служба минздрава РД, делегацию в поездке сопровождал глава профильного ведомства РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

В рамках визита специалисты осмотрели пост скорой медицинской помощи, который дежурит на месте круглосуточно, а также медпункт на территории лагеря. Граждане соседней страны, находящиеся на данный момент в лагере, также смогли получить консультации и профессиональные советы от столичных медиков.