Путин наградил высокопоставленного военнослужащего из Дагестана высшим именным полководческим орденом России

Мурадов Рустам Усманович родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестанской АССР. С отличием окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ, а также окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Участвовал в операциях по захвату села Верхний Центорой в 1996 году и по захвату штаба Масхадова в Датое в 2000 году, за что награждён двумя Орденами Мужества.⠀В 2012 году досрочно получил звание «генерал-майор»

С 2017 года был военным советником в Сирии. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Арабской Республике, был удостоен звания Героя Российской Федерации.

С декабря 2017 года по декабрь 2018 года являлся командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией.

25 декабря 2018 года был назначен заместителем командующего войсками Южного военного округа.

В 2020 году Президент РФ присвоил Мурадову очередное воинские звание генерал-лейтенант.

Рустам Мурадов также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени с мечами, орденом «За военные заслуги», медалями.