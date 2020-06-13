ЗАМАНА - Путин наградил высокопоставленного военнослужащего из Дагестана высшим именным полководческим орденом России

Путин наградил высокопоставленного военнослужащего из Дагестана высшим именным полководческим орденом России

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13 июня, 2020. Суббота 13:50
Путин наградил высокопоставленного военнослужащего из Дагестана высшим именным полководческим орденом России

Орденом Александра Невского, являющимся наивысшим именным орденом, который назван в честь великих российских полководцев, награждён заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Путин наградил высокопоставленного военнослужащего из Дагестана высшим именным полководческим орденом России
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Мурадов Рустам Усманович родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района Дагестанской АССР.  С отличием окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ, а также окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Участвовал в операциях по захвату села Верхний Центорой в 1996 году и по захвату штаба Масхадова в Датое в 2000 году, за что награждён двумя Орденами Мужества.⠀В 2012 году досрочно получил звание «генерал-майор»

С 2017 года был военным советником в Сирии. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Арабской Республике, был удостоен звания Героя Российской Федерации.

С декабря 2017 года по декабрь 2018 года являлся командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией.

25 декабря 2018 года был назначен заместителем командующего войсками Южного военного округа.

В 2020 году Президент РФ присвоил Мурадову очередное воинские звание генерал-лейтенант.

Рустам Мурадов также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени с мечами, орденом «За военные заслуги», медалями.

 

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