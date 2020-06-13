Для военных медиков в Дагестане устроили праздничный концерт в честь Дня России

День России стал для военных мобильного госпиталя запоминающимся и ярким. По инициативе главы Буйнакского района Камиля Изиева поздравить с праздником военных медиков приехали артисты района с яркой концертной программой. Напомним, военный госпиталь был развернут в Буйнакске, по поручению Президента России Владимира Путина. Он рассчитан на 350 койко-мест.

Всего здесь 130 врачей и медработников, приехавших с разных уголков нашей страны – с Ростова, Краснодара, Владикавказа, Севастополя. Сегодня они не только с удовольствием слушали национальные песни, но даже пробовали танцевать дагестанскую лезгинку. Перед гостями выступили Марьям Закавова с композицией «Я люблю тебя Россия», Адильхан Казимов, Салим Темиров и многие другие.

Море оваций вызвало выступление Народного хореографического ансамбля Темирхан-Шура, исполнивших «танец Дружбы», в нём переплеталась культура разных народов, танец демонстрирует, что в независимости от национальностей, вероисповедания, обычаев, мы все – единый народ. У нас – общая история и общее будущее.

Камиль Изиев, обращаясь к гостям, отметил, что жители Буйнакского района, как и всего Дагестана, не только гостеприимный, но и благодарный народ: «То, что сегодня, вы, оставив свои семьи, свой привычный уклад жизни приехали к нам и протянули руку помощи, навсегда останется в нашей памяти», — отметил он и вручил благодарственные письма врачам и медицинскому персоналу.

От Союза женщин Буйнакского района гостям были преподнесены дагестанские сладости – халва и пахлава, а из cелений Чиркей и Чанкурбе были привезены вкусные фрукты и овощи.

«Мы приятно удивлены приёмом и отношением людей к нам. Выражаю огромную благодарность вашему народу и администрации Буйнакского района за тёплый приём и концерт, который вы сегодня для нас подготовили. Мы уедем с самыми лучшими воспоминаниями», — отметил майор медицинской службы, хирург из города Краснодара — Пётр Бондарь.

Со словами благодарности обратился и главный врач, начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов.

«Я такого приёма ещё нигде не видел, спасибо главе района Камилю Изиеву и артистам за сегодняшний праздник. Поздравляю вас всех с праздником, пусть у нас всегда царит дружба и межнациональное согласие в нашей стране. Пусть мы говорим на разных языках, но все вместе мы образуем единый многонациональный народ Российской Федерации», — сказал он.

После праздничного концерта приехавшие военные медики фотографировались с артистами района, а кто-то даже прошёл экспресс мастер класс по зажигательной лезгинке. Источник: http://temirhanshura.ru/articles/media/2020/6/12/dlya-voennyih-medikov-v-dagestane-ustroili-prazdnichnyij-kontsert-v-chest-dnya-rossii/

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