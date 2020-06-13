Во дворах Дагестана прошли праздничные концерты, посвящённые Дню России

12 июня, в День России, в городах и районах Дагестана прошла акция #МыРоссия, в рамках которой во дворах были организованы праздничные концерты. Так, концерты прошли в нескольких дворах Махачкалы по адресам: ул. Буйнакского, 6; ул. Ленина, 2; ул. Ярагского, 75; ул. Магомедтагирова, 184. Кроме того, аналогичные мероприятия были проведены Дербентском, Кизлярском, Ногайском, Левашинском, Новолакском, Каякентском и Кизилюртовском районах.

В ходе концертов жители республики из окон и с балконов собственных домов смогли увидеть выступления дагестанских артистов.

В праздничном мероприятии, проходившем в одном из дворов Махачкалы приняли участие Глава региона Владимир Васильев, руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов,

Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, министр по делам молодежи РД Камил Саидов, министр культуры РД Зарема Бутаева и другие.

Поздравляя жителей города с праздником, Владимир Васильев отметил, что Россия в своей истории прошла разные периоды.

«Но каждый раз, когда российский народ объединялся, то результаты превосходили ожидания и приводили к тому, что страна становилась мощнее. Это было во все времена», – подчеркнул Глава РД.

Вместе с тем он напомнил о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне и событиях 1999 года, когда в Дагестане остановили вторжение на территорию России международных террористов.

Возвращаясь к сегодняшним реалиям, Владимир Васильев добавил, что Дагестан прошёл пик эпидемии коронавируса и сегодня обстановка стабильная. Врачи освоили новые методы и уже удачно применяют полученные навыки на деле. Благодаря этому, помощи федерального центра, соблюдению режима самоизоляции гражданами, по словам руководителя республики, в регионе удалось улучшить ситуацию.

Стоит отметить, что организаторами концертов в Махачкале выступили Министерство культуры РД совместно с Администрацией города и Министерством по делам молодежи региона. В муниципалитетах к проведению мероприятий присоединились Администрации районов.

Добавим, что в ходе праздничных концертов также были проведены акция по раздаче ленточек триколор и Всероссийский флешмоб «Окна России».