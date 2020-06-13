35 тысяч флагов России развесили в Дагестане в рамках флешмоба «Флаги России. 12 июня»

В муниципалитетах Республики Дагестан состоялся флешмоб «Флаги России. 12 июня», посвященный Дню России. Его организатором выступило Министерство по делам молодежи региона совместно с Общероссийским народным фронтом в Республике Дагестан.

В рамках мероприятия на зданиях администраций муниципалитетов, вузов и ссузов, различных учреждений, а также в памятных местах были вывешены флаги Российской Федерации. В частности, флешмоб поддержали Дагестанский государственный университет, ДГПУ, ДГТУ, комитеты по делам молодежи муниципалитетов РД.

Также в День России активисты регионального отделения ОНФ совместно с участниками команды Молодежка ОНФ, «Волонтерами Победы», «Волонтерами Конституции», активистами АНО «Социальная сеть» развернули Государственный флаг РФ площадью 1000 кв.м, на песчаном бархане Сары-Кум. Это самый большой на территории СКФО флаг России. На фоне символа страны прозвучал и гимн Российской Федерации.

Участниками акции стали более 100 человек, в том числе и участники штаба помощи «МыВместе», государственный академический ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», волонтеры-медики, волонтеры конституции, волонтеры Победы и другие общественные организации.

«Приятно видеть, что многие жители, школы и вузы поддержали этот флешмоб. В Дагестане было размещено более 35 тысяч флагов Российской Федерации. День России символизирует тысячелетнюю историю нашей страны, богатство ее традиций, культуры, единство многонационального народа. Наша основная задача сейчас – привить уважения к символам РФ среди молодого поколения», - рассказал консультант отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания Минмолодежи РД Рамазан Магомедов.

Напомним, что День России — национальный праздник Российской Федерации, который отмечается 12 июня. Установлен указом президента России от 2 июня 1994 года.