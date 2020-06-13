Развитие народных художественных промыслов в Дагестане обсудили сегодня, 11 июня, на совещании под руководством премьер-министра региона Артёма Здунова.

В частности, речь шла о Кубачинском художественном комбинате. Ранее этот вопрос уже обсуждался, и сегодня, по словам премьер-министра, пришло время принятия конкретных решений по оказанию поддержки предприятию. И начать, прежде всего, необходимо с переоснащения комбината современным оборудованием.

«Мы будем руководствоваться тем, как обеспечить доступ к оборудованию для всех умельцев, которые не могут его сами приобрести. А для этого надо найти источник финансирования, определиться, через какие программы это сделать. Важно помнить, что отрасль народных художественных промыслов республики, по оценкам Минпрома России, самая мощная и крупная в стране. Здесь мы, безусловно, - лидеры. Нам не только надо удержать позиции, но и развиваться дальше», - подчеркнул Здунов, заметив, что вопрос этот ещё и социальный: составляя 45 % от общего числа народных художественных промыслов России, дагестанская отрасль вовлекает в работу большое количество населения республики, прежде всего, сельских территорий.

В прошлом одно из ведущих предприятий народных промыслов республики, где в производстве художественных изделий было занято более 500 человек и ежегодно перерабатывалось до 10 тонн серебра, сегодня Кубачинский художественный комбинат находится на грани банкротства, имея крупные долги по кредитам.

Больше года предприятие, серебряные изделия которого - кольца и браслеты, подстаканники, рюмки, а также авторские штучные высокохудожественные предметы – известны не только в России, но и за рубежом, стоит без работы. И главная задача сегодня – спасти кубачинский промысел, учитывая, что дело это касается большинства жителей села.

«В Кубачах так или иначе работают порядка 500 человек. Но при этом загруженность их составляет не более 25%. Комбинат важен не только как предприятие, выпускающее изделия НХП, но и как центр развития и поддержки отрасли в селе, чтобы индивидуальные мастера могли получить доступ к технологическому оборудованию. Комбинат наравне с производством продукции также должен оказывать услуги по изготовлению заготовок для индивидуальных мастеров», - выразил позицию министр по туризму и народным художественным промыслам РД Расул Ибрагимов.

Кроме того, министерство считает необходимым сохранить комбинат, у которого в активе сегодня 3 га земли в Кубачах и более 6 тысяч кв. м. помещений, от банкротства еще и по той причине, что он был включен в перечень предприятий народных промыслов, поддержка которых осуществляется за счёт федерального бюджета в соответствии с госпрограммой Российской Федерации. Тем самым комбинат может претендовать на ряд федеральных субсидий, в том числе и на возмещение 30% затрат на потребленные сырьё и материалы. Подобная модель работы позволит активно наращивать объемы продаж при минимальных оборотных средствах.

При данной концепции, по предварительной оценке, для полноценного восстановления работы комбинату необходимы средства в размере 65,5 млн руб., за счет которых предприятие сможет погасить долги, приобрести оборудование и сырье, провести ремонтные работы.

В рамках совещания его участники детально обговорили пути решения вопроса с кредиторской задолженностью предприятия, возможную его приватизацию или сохранение комбината в другой форме. При этом отмечено, что на сегодняшний день в самом селе нет инвесторов, которые имеют необходимые ресурсы и готовы вкладывать их в развитие комбината.

В этой связи был затронут вопрос прямой поддержки производителей народных художественных промыслов, продажа изделий которых из-за пандемии критически упала. Руководитель Минтуризма обратился с инициативой при следующем изменении республиканского бюджета, по возможности, включить средства на возмещение части затрат на приобретённое сырье и покупку оборудования производителям изделий народных художественных промыслов.

Рассматривая вопросы модернизации предприятия и предлагаемые бизнес-планы, заинтересованные в сохранении и развитии комбината руководители решили, что на первоначальном этапе необходимо сконцентрироваться на увеличении объемов производства и продаж продукции, а также оказании высокотехнологических услуг сельчанам. При этом цена изделий должна быть конкурента производимой частниками продукции.

Как отмечают специалисты, для организации стабильной работы комбината достаточно использовать менее 30% имеющихся площадей. В связи с чем в качестве предложения прозвучала идея развития комбината еще и как центра притяжения для сельчан и туристов. Привлекая инвесторов, в дальнейшем здесь возможно открыть, к примеру, производство ножей, бронзовых изделий с кубачинскими орнаментами, трикотажной этно-продукции.

Положительно оценив включение Кубачинского комбината в туристические маршруты, премьер-министр сосредоточил внимание коллег на поддержке в реализации его продукции, в том числе используя возможности электронной торговли.

Сегодня необходимо переосмыслить всю систему продаж продукции НХП. Для чего предлагается создать интернет-портал НХП с встроенным маркетплейсом.

Новый интернет-ресурс должен помочь решить такие задачи, как популяризация изделий НХП; увеличение объемов и охвата рынка; организация оптимальных логистических процессов доставки; увеличение маржинальной прибыли производственников. При этом одним из основных элементов увеличения онлайн-продаж является размещение на маркетплейсе качественного видео и фото контента. С этой целью Минтуризмом республики уже ведется работа по привлечению лучших фотографов республики.

Касательно развития отрасли в целом одной из составляющих успеха была названа необходимость создания современной площадки технико-ремесленного творчества, куда может прийти любой желающий дизайнер, художник, ювелир, мастер, проектировщик, чтобы воплощать свои творческие идеи и создавать образцы новых изделий.

Эту тему затронул и писатель, кандидат физико-математических наук, исполнительный директор ДРОО «Народные художественные промыслы Дагестана» Саид Ниналалов, обращаясь к участникам совещания. «В кризисные периоды мы оставались на плаву за счет того, что разрабатывали новую линейку изделий, обновляли ассортимент. Этому помогал экспериментальный цех, который был на Кубачинском художественном комбинате в те годы, когда я им руководил. Сегодня мы планируем создать творческую лабораторию», - сказал он.

Центр промышленного дизайна НХП предполагается разместить в Махачкале, где смогут работать представители всех промыслов республики. Важно оснастить площадку современным оборудованием. Один из вариантов центра промышленного дизайна – создание fab lab на базе вновь создаваемой республиканской «Точки кипения» в ДГУ, предусматривающей вовлечение горожан в активную полезную деятельность. Fab lab предназначены для штучного изготовления изделий, которые можно производить благодаря существующим современным технологиям.

Что же касается другого, не менее актуального, вопроса - подготовки кадров, то за счет поддержки Фонда президентских грантов кубачинец Ильяс Гасангусейнов создает отдельную зону для проведения занятий по промышленному дизайну, мастер-классов по ювелирному делу, художественной резьбе по дереву, а также для обучения по направлениям: «Гончарная керамика», «Вышивка и ковроделие», «Кожевенное дело». Общий планируемый охват учеников в рамках данного проекта составит до 1500 человек от 9 лет и старше. Закуплено все необходимое оборудование. Занятия планируются начать с июля 2020 года. В будущем наиболее одаренных учеников будут привлекать для разработки новых изделий НХП.

Помимо прочего, кубачинские мастера выступили с просьбой поддержать обращение, касающееся упрощения оборота серебряных изделий в стране: «15 % рынка серебряных изделий России создают ювелиры Дагестана. Многие мастера не могут вести сложный учет драгоценных металлов. Губернатор Костромской области, где есть такая же проблема, обратился к Владимиру Путину с просьбой упростить оборот серебряных изделий в стране. Просим поддержать наших ювелиров», - сказал Саид Ниналалов.

Данный вопрос будет изучен и проработан Правительством Дагестана, так же, как и все инициативы, непосредственно касающиеся сохранения и развития Кубачинского художественного комбината.

Обсудив накопившиеся темы, представители селения Кубачи, напомнили, что, несмотря на трудности, в этом году в знаменитом селе пройдет уже II Фестиваль народных промыслов Юга России, а в Махачкале состоится III конкурс «Молодые ювелиры Дагестана», и пригласили премьер-министра поучаствовать в мероприятиях.