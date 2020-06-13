Владимир Васильев принял участие в концерте ко Дню России

В День России, 12 июня, Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в праздничном концерте, который состоялся на одной из центральных улиц Махачкалы.

В связи с пандемией в этом году не было народных гуляний и массовых мероприятий, поэтому наблюдать за концертом зрители могли с балконов своих квартир. Началось торжественное мероприятие с исполнения государственного гимна России.

Затем Владимир Васильев поздравил дагестанцев с праздником, отметив при этом, что страна в своей истории прошла разные периоды. «Но каждый раз, когда российский народ объединялся, то результаты превосходили ожидания и приводили к тому, что страна становилась мощнее. Это было во все времена», – подчеркнул Глава РД. Вместе с тем он напомнил о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне и событиях 1999 года, когда в Дагестане остановили вторжение на территорию России международных террористов.

Возвращаясь к сегодняшним реалиям, Владимир Васильев отметил, что Дагестан прошёл пик эпидемии коронавируса и сегодня обстановка стабильная. Врачи освоили новые методы и уже удачно применяют полученные навыки на деле. Благодаря этому, помощи федерального центра, соблюдению режима самоизоляции гражданами, по словам руководителя республики, в регионе удалось улучшить ситуацию.

«Переживая эту трудную ситуацию, мы с вами видели примеры гражданского мужества», – заявил Глава Дагестана. При этом он сообщил, что главному врачу «Коммунарки» Денису Проценко присвоено звание Героя труда РФ. Но вместо того, чтобы получать его в официальной обстановке, он находится в Дагестане и помогает бороться с коронавирусом. Также Глава РД сообщил, что буквально через несколько дней власти республики начнут постепенно снимать режим самоизоляции.

Завершая, Владимир Васильев еще раз поздравил с Днём России и выразил уверенность в том, что Дагестан ждёт светлое будущее.

В этот памятный день руководитель региона также возложил цветы к мемориалу погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам МВД. После чего заслуженные артисты Дагестана исполнили патриотические и национальные песни.