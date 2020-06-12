Акции «Ленточка триколор» и «Флаги России» провели в Кайтагском районе

В Кайтагском районе, в рамках празднования Дня России, провели еще две акции: «Ленточка триколор» и «Флаги России». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Цели акции – популяризация государственных символов, поддержание в обществе уважения к собственной стране и формирование чувства гордости за успехи динамично развивающейся России.

Организаторами акций выступили районный отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма, совместно с межпоселенческим централизованным культурно-досуговым центром района. Активное участие в мероприятиях приняли ребята из организации «Волонтеры Кайтага».

В ходе первой акции, активисты раздали прохожим более 100 ленточек, символизирующих российский флаг, попутно рассказывая людям об истории его возникновения. После окончания раздачи ленточек, на открытой площадке перед центром культуры района, ребята дружно и радостно ликуя, развернули полотно с изображением флага любимого государства и надписью «С днем рождения, Россия! Я с тобой на одной волне!»

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил, что очень важно напоминать людям о значимости государственного флага родной страны, формировать гражданскую культуру и развивать чувство патриотизма.

«Выказывая уважение к флагу, мы показываем свое уважение к самим себе, родным и близким, к отцам и прадедам, к необъятной Родине. Сегодняшний день – это день единения и всех наций, день всеобщей ответственности за настоящее и будущее нашего великого Отечества. Ленты триколор, которые мы носим с гордостью, являются патриотическим символом неразрывной связи народа со своей страной», — подчеркнул глава района.