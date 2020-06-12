«Точка кипения» - это развивающее пространство для совместной работы над проектами будущего, уникальное по своим ценностям и правилам. Ключевой задачей сети является вовлечение в реализацию Национальной технологической инициативы, развитие в регионе технологического предпринимательства, нацеленного на новые рынки, подготовка кадров с необходимыми для этого компетенциями.

Открыл и вел конференцию Председатель Совета ректоров вузов РД, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, который напомнил, что всего в стране открыто 89 пространств «Точек кипения» и с 2014 этот проект Агентства стратегических инициатив показывает эффективность своей работы.

Участников поприветствовал и Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов. Премьер отметил работу Дагестанского государственного университета, который выступил с инициативой по открытию «Точки кипения» в г. Махачкала. Глава кабмина обратил внимание участников конференции на то, что обязательно стоит поддерживать контакт со всеми, кто активно принимает участие в национальной технологической инициативе, и со всеми бенефициарами крупных федеральных фондов.

Подготовка общими усилиями конкурентоспособных проектов, по его словам, позволит более результативно работать с федеральными институтами развития, в частности, с Фондом содействия инновациям. «Если «Точка кипения» имеет федеральный масштаб, соответственно, мы это должны почувствовать и в ресурсах и в идеях их воплощения», - указал глава кабмина.

На примере того, как на одном из заводов Дагестана наладили полноценное производство кислородных клапанов, необходимых для больных с легочной недостаточностью, Артём Здунов объяснил, что важно думать не только о новых технологиях, но и уметь максимально эффективно использовать уже имеющиеся ресурсы.

В этой же связи, по словам главы регионального кабмина, необходимо тесное взаимодействие науки и промышленности. Правительство республики готово оказать поддержку в реализации идей. Так, Артём Здунов отметил возможность привлечения промышленных предприятий при содействии в этих вопросах министерства промышленности и энергетики РД.

О поддержке проекта со стороны Народного Собрания Дагестана рассказала заместитель Председателя НС РД Елена Ельникова: «Наше участие и взаимодействие с исполнительной властью и бизнес-сообществом будет позитивным, хотя бы в той связи, что необходимы дополнительные финансовые ресурсы как на федеральном, так и на региональном. А это уже новые подходы при формировании регионального бюджета, внесения изменений, поправок.

Наше участие будет интересно и в том плане, что в процессе сотрудничества и разработки новых идей эти идеи могут стать основой для новых законодательных инициатив и актов».

Елена Ельникова выразила уверенность в том, что одним из приоритетным направлений дагестанской «Точки кипения» станет образование. По ее словам в Дагестане за счет кванториумов, Малой академии, проекта БИНИЛЕКТ для этого накоплен опыт, позволяющий развивать дальше эти идеи.

В свою очередь председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Никита Марченков подчеркнул, что на всех уровнях власти понятна важность и необходимость поддержки молодых ученых, потому что именно им предстоит отвечать на большие вызовы, которые сегодня неожиданно появляются и так стремительно развиваются в стране.

Кроме того, Никита Марченков отметил активность исследователей СКФО. Так сегодня в РФ созданы уже два Совета молодых ученых на уровне Полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, и один из них создан в СКФО. «Мне кажется, очень важно, чтобы в республике у молодых исследователей появилась возможность получать такие инструменты поддержки», - заключил выступающий, говоря о значимости открытия «Точек кипения».

Артём Здунов поблагодарил команду Никиты Марченкова за содействие в решении этих вопросов.

Далее в ходе онлайн-конференции были рассмотрены и другие темы. Участники говорили о планируемых приоритетных направлениях деятельности центра коллективной работы «Точка кипения», о кооперации бизнеса и вузов в вопросах кадрового обеспечения наукоемких производств, о роли экспертных сообществ при реализации социальных проектов в регионе.

После чего лидеры городских сообществ, представители министерств и ведомств, молодежных объединений, некоммерческих организаций в неформальной беседе поделились личными мотивами, которые привели инициаторов к идее открытия «Точки кипения».

Напомним, что эта площадка будет способствовать объединению молодых и целеустремленных людей, которые занимаются разработкой новых продуктов и проектов в различных областях независимо от их места работы.