Фондом предоставляются целевые займы субъектам деятельности в сфере промышленности по региональным программам. В соответствии с одной из них — «Проекты развития Республики Дагестан» — производится заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности и направленных на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, соответствующих принципам наилучших и доступных (в том числе базовых отраслевых технологий), на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.

Условия программы: процентная ставка по займу – от 1 до 5% годовых; срок займа — не более 5 лет; общий бюджет проекта — не менее 10 млн руб.; общая сумма займа — от 5 до 50 млн руб.; целевой объем продаж новой продукции — не менее 50% от суммы займа в год начиная со 2 года серийного производства; наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета проекта.

В соответствии с программой «Комплектующие изделия Республики Дагестан» производится заемное финансирование проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе отдельной промышленной продукции.

Условия программы: процентная ставка по займу — 1% годовых в первые 3 года пользования займа и 5% годовых в оставшийся срок пользования займа; срок займа – не более 5 лет; общий бюджет проекта – не менее 5 млн руб.; сумма займа – от 4 до 70 млн руб.; целевой объем продаж новой продукции — не менее 30% от суммы займа в год начиная со 2 года серийного производства; наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 20% от общего бюджета проекта.

В 2019 году совместная работа Минпромэнерго РД и Фонда была сосредоточена на совершенствовании нормативной правовой базы. В результате проделанной работы были пересмотрены и утверждены изменения в Порядок предоставления из республиканского бюджета РД субсидий НО «Фонд развития промышленности РД», позволяющие осуществить самостоятельное финансирование проектов Фонда без софинансирования. Благодаря этому стало возможным финансирование в марте 2020 г. проекта «Организация серийного производства ветроэнергетических установок мощностью до 107.5 кВт» ОАО «Южносухокумский электромеханический завод» по программе Фонда «Проекты развития» в размере 35 млн рублей.

В рамках подпрограммы «Модернизация промышленности Республики Дагестан на 2015-2020 годы» в республиканском бюджете на финансирование уставной и текущей деятельности Фонда на 2020 год предусмотрены средства в объеме 35 млн рублей. На Наблюдательном совете 14.05.2020 г. были утверждены стандарты программы, направленные на поддержку промышленных предприятий и организаций Республики Дагестан, в том числе на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и последствий спада производства. Так, программа «Оборотный капитал» нацелена на осуществление финансовой поддержки в виде займов субъектам промышленной деятельности на пополнение оборотных активов, обеспечивающих производственную деятельность на территории Республики Дагестан. Условия программы: размер займа — от 3 до 10 млн руб.; срок займа – не более 24 месяцев, процентная ставка по займу для субъектов деятельности в сфере промышленности — 5% годовых. Программа «Противодействие эпидемическим заболеваниям Республики Дагестан» нацелена на финансовое обеспечение в минимально возможные сроки финансовыми ресурсами организаций, готовых обеспечить в условиях ухудшения санитарно-­эпидемиологической, биологической (бактериологической) обстановки выпуск или поставку критически важной продукции: оборудования и продукции для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукции для защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний. Условия программы: размер займа – от 3 до 10 млн руб., срок займа – не более 2 лет, процентная ставка по займу — 1% годовых.

Упрощенная процедура подачи заявки и отсутствие необходимости предоставления инвестиционного проекта позволяют в кратчайшие сроки получить финансирование по льготной ставке в случае, если предприятие отвечает требованиям, утвержденным программами Фонда.

На сайте Фонда http://fondpromrd.ru можно детально ознакомиться с условиями и порядком отбора проектов для финансирования по всем действующим программам, с перечнем документов, необходимых для оформления займа. Методические рекомендации, размещенные на сайте, позволяют правильно подготовить документы для подачи заявки.