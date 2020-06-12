В Дагестан поступили средства индивидуальной защиты для организации общероссийского голосования

Сегодня, 11 июня, председатель Избиркома Дагестана Магомед Дибиров и заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Муслим Девришбеков посетили склад, откуда все средства защиты будут распределены по участкам для голосования в муниципальных образованиях республики.По словам председателя Избирательной Комиссии Дагестана Магомеда Дибирова, в условиях распространения коронавирусной инфекции, процедура голосования пройдет в несколько ином формате. Речь идет о том, что все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, иные лица, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. «Процесс голосования будет организован таким образом, чтобы обеспечить соблюдение санитарной дистанции между членами избирательных комиссий, участниками голосования, в том числе при голосовании на дому. В помещениях для голосования будет проводиться регулярная санитарная обработка. При входе на участок для голосования будет проводиться температурный контроль участников голосования. Один важный момент, с учетом того, что каждого человека нужно будет идентифицировать, члены комиссии попросят его приоткрыть лицо на безопасном расстоянии и показать документ, удостоверяющий личность. То есть будет сделано все, чтобы человек, выйдя из участка для голосования, не подвергся шансу заражения», — сказал Магомед Дибиров. Дополняя его, Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Муслим Девришбеков сообщил, что помимо санитарных требований, все участки для голосования будут также обеспечены всеми мерами противопожарной безопасности. Всего в республику поступило порядка 1,8 млн комплектов средств индивидуальной защиты, а именно маски, перчатки, защитные костюмы, антисептические средства и многое другое. Голосование пройдет на 1915 участковых избирательных комиссий, а правом законного волеизъявления в республике обладают 1 млн 697 тысяч 825 человек.