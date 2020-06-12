ЗАМАНА - Глава Дагестана поздравляет с Днем России

Глава Дагестана поздравляет с Днем России

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12 июня, 2020. Пятница 10:28
Глава Дагестана поздравляет с Днем России

Глава Дагестана Владимир Васильев поздравляет с Днем России.

Глава Дагестана поздравляет с Днем России
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Уважаемые дагестанцы!

Поздравляю вас с Днем России.

Это праздник нашей страны. Он символизирует связь времен и поколений в тысячелетней истории России, ее уникальное культурное богатство, верность традициям и устремление в будущее.

Наше государство – это результат созидательного труда поколений великих предков, их побед и достижений на благо Отечества. Бережно хранить и приумножать переданное ими наследие, строить будущее нашей Родины – наш долг.

Преодолевая тяжелые испытания, Россия всегда побеждала и крепла благодаря единству, мужеству и самоотверженному труду многонационального народа.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы отдаем дань подвигам наших старших, защитивших Родину, восстановивших разрушенную страну и сделавших ее сильной и великой державой.

Мы гордимся дагестанскими ополченцами, более 20 лет назад защитившими Дагестан от международных террористов и сохранившими целостность России.

Нынешняя эпидемия стала тяжелым испытанием и для Дагестана. Но благодаря самоотверженному труду наших медиков, поддержке федерального центра, соблюдению дагестанцами самоизоляции мы последовательно преодолеваем сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, эффективно боремся за жизни и здоровье людей.

Большое спасибо врачам и волонтерам, меценатам и предпринимателям, всем кто в это тяжелое время проявил высокое чувство долга, взаимопомощи, заботы и внимания к окружающим. Это не только яркий пример самопожертвования, помощи и любви к людям, но и энергия мужественного преодоления обществом смертельной опасности, которая даст силы нашим детям, внукам и правнукам достойно пройти вызовы и испытания будущих времен.

Для скорейшего преодоления последствий эпидемии, восстановления экономики и улучшения жизни людей нам необходимы совместные действия власти, бизнеса, общества и заинтересованное участие каждого жителя.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо Отечества.

С уважением,

Глава

Республики Дагестан В. Васильев

 

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