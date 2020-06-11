ЗАМАНА - Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретился с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретился с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым

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11 июня, 2020. Четверг 15:07
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретился с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретился с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым

Программа пребывания в Дагестане и основные задачи рабочей командировки обсудили на встрече главного врача больницы в Коммунарках Дениса Проценко с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретился с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым
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Отметим, руководитель столичной больницы прибыл в республику вместе с бригадой медиков для оказания помощи в борьбе с COVID-19.   Сегодня врачи планируют посетить несколько медицинских организаций, перепрофилированных под стационары для лечения пациентов с коронавирусом. Московские врачи ознакомятся со схемой лечения,   проведут осмотр тяжелых пациентов. Главная задача приезжих специалистов, по словам Дениса Проценко - не проверять, а помогать и поддерживать дагестанских коллег в этой нелегкой борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Первым делом делегация врачей посетит Республиканский центр инфекционных болезней, Республиканскую клиническую больницу и Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Данные учреждения первыми включились в борьбу с COVID-19.

 

В свою очередь Джамалудин Гаджиибрагимов подчеркнул, что одной из важнейших задач в борьбе с коронавирусом, является не только закупка современного медоборудования, но и привлечение подготовленных медицинские кадров. В частности, особое внимание уделяется обучению врачей реаниматологов -анестезиологов. В рамках встречи обсудили возможность проведения в регионе курса по подготовке специалистов данного профиля.

 

Что касается оснащений медицинских учреждений необходимым оборудованием. По словам министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова, меньше чем через неделю, 17 июня в Республиканский центр инфекционных болезней поступит новый современный компьютерный томограф, закупленный за счет средств выделенных из федерального центра на борьбу с пандемией коронавируса.  - При этом дополнительные закупки аппаратов КТ в этом году продолжаться, но уже за счет регионального бюджета - сообщил министр. Напомним, что в 2019 году Дагестан получил пять компьютерных томографов, за счет средств резервного фонда правительства страны. Один из них - 128 срезовый установлен в Республиканском диагностическом центре.

 

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