ЗАМАНА - В Акушинском районе продолжают действовать ограничения

В Акушинском районе продолжают действовать ограничения

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11 июня, 2020. Четверг 15:05

Администрация муниципального образования «Акушинский район» сообщает, что по предупреждению завоза и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции по состоянию на 10 июня проделана следующая работа:

В Акушинском районе продолжают действовать ограничения
Информация
  • организовано постоянное информирование населения через средства массовой информации района, социальные сети, радио мечети о необходимости соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики распространения коронавирусной инфекции;
  • проводится мониторинг ситуации по сельским поселениям;
  • проводится мониторинг цен на продукты первой необходимости в торговых точках района;
  • отменены и не проводятся культурно-массовые мероприятия;
  • приобретены и розданы 12400 медицинских масок по всем учреждениям, сельским поселениям для раздачи жителям района;
  • оказывается материальная помощь социально-незащищенным категориям граждан: розданы 1825 продуктовых наборов, в том числе 300 на средства администрации МО «Акушинский район»;
  • во всех учреждениях прекращен личный прием граждан. Прием граждан осуществляется удаленно;
  • проводится дезинфекция помещений, общественных мест, торговых точек, маршрутных такси, все сотрудники работают в защитных масках и перчатках;

- в Акушинской ЦРБ имеется минимальный запас противовирусных препаратов, 6 аппарата ИВЛ, 230 противочумных костюмов, 8 кислородных концентратора.

Взяты и сданы на анализ 145 проб, 33- положительные, из них 4 больных были госпитализированы в Левашинскую ЦРБ. Контактировавшиеся с больными коронавирусом медработники находятся в режиме самоизоляции в Акушинской ЦРБ,

 

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взяты из открытых источников
 

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