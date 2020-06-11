Акция проходит при поддержке Ассоциации волонтёрских центров.
Мысли великих граждан о Родине и человеке, о гражданской позиции и патриотизме, ценности и факты истории, подвиги и достижения россиян, основы государственного устройства Российской Федерации, историческое и культурное наследие страны — темы 50 вопросов просветительской акции «Гражданский экзамен — 2020. Философия. Обществознание. Страноведение», приуроченной к празднику 12 июня.
Ответить на вопросы акции можно, перейдя по ссылке https://гражданскийэкзамен.рф/1598-2/
Идет «Гражданский экзамен-2020», посвященный Дню России
- Автор Мадина
- 11 июня, 2020. Четверг 15:01
Внимание! Идёт «Гражданский экзамен-2020»! 50 вопросов о ценностях, истории, достоянии нашей страны ко Дню России 12 июня.
9 июня 2020 года, накануне Дня России, стартовала просветительская акция «Гражданский экзамен-2020. Философия. Обществознание. Страноведение».
Акция проходит при поддержке Ассоциации волонтёрских центров.
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