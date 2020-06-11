Идет «Гражданский экзамен-2020», посвященный Дню России

Акция проходит при поддержке Ассоциации волонтёрских центров.

Мысли великих граждан о Родине и человеке, о гражданской позиции и патриотизме, ценности и факты истории, подвиги и достижения россиян, основы государственного устройства Российской Федерации, историческое и культурное наследие страны — темы 50 вопросов просветительской акции «Гражданский экзамен — 2020. Философия. Обществознание. Страноведение», приуроченной к празднику 12 июня.

Ответить на вопросы акции можно, перейдя по ссылке https://гражданскийэкзамен.рф/1598-2/