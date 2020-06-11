ДГМУ собирается увеличить прием абитуриентов в новом учебном году

Увеличение общего объема контрольных цифр приема по программам специалитета и ординатуры в ДГМУ в рамках исполнения соответствующего поручения президента РФ обговорили сегодня, 10 июня председатель правительства РД Артем Здунов и ректор университета Сулейман Маммаев.

Здунов подчеркнул, что Дагестану необходимо наладить работу по подготовке кадров.

Общая квота целевого приема на 2020/21 учебный год во исполнение поручений Президента РФ по программе "Лечебное дело" должна быть доведена до 70% и по программе "Педиатрия" до 75 %. По программам ординатуры доля квоты целевого приема должна составить 90% от общего количества квоты.

Эти цифры достижимы, предлагаем при установлении КЦП на 2021/22 учебный год увеличить общий объем бюджетных мест по программам специалитета на 20-25% и по программам ординатуры на 30%, отметил Маммаев.

Маммаев подчеркнул, что целевые квоты в ординатуру в этом году в большинстве случаев были предоставлены выпускникам, которые работали в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В свою очередь глава Минздрава РД Джамалудин Гаджиибрагимов подчеркнул, что Дагестану крайне необходимы специалисты-реаниматологи, инфекционисты и пульмонологи.

Артем Здунов подчеркнул, что все озвученные предложения правительство РД проработает и направит в федеральный центр, при этом будет изучена возможность поддержки инициатив на республиканском уровне.

"Пройдет какое-то время, и специалисты попадут в систему здравоохранения Дагестана, нам надо будет принять ряд решений, чтобы удержать их в регионе. Мы начнем с заявки об увеличении квот на подготовку крайне необходимых в первую очередь специалистов. Давайте подготовим обращение к вузам страны, чтобы принимали дагестанских студентов для подготовки по тем специальностям, которых нет в ДГМУ, с гарантией возвращения специалистов в Дагестан», — подчеркнул Здунов.