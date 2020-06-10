В День России активисты ОНФ в Дагестане проведут на бархане Сары-Кум акцию «Наш флаг»

В День России, 12 июня, региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан проведет акцию «Наш флаг».

Активисты Народного фронта совместно с участниками команды «Молодежка ОНФ», государственным академическим ансамблем «Лезгинка», волонтерами-медиками, волонтерами Конституции, волонтерами Победы, АНО «Социальная сеть» и другими общественными организациями развернут Государственный флаг России, площадью 1000 кв. м., на уникальном в Евразии песчаном бархане Сары-Кум. На фоне российского символа прозвучит гимн страны в исполнении Мухсина Камалова.

Инициатива Регионального отделения ОНФ в Республике Дагестан вошла в пятерку лучших мероприятий, проводимых Общероссийским народным фронтом ко Дню России. Бархан Сары-Кум входит в туристический маршрут России. Здесь проходили съемки популярного советского фильма «Белое солнце пустыни».

Во время акции будут соблюдены основные меры предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции.

Начало акции в 10:00.