Учреждения культуры республики приглашают к участию в акциях, посвящённых Дню России

⠀За время своего существования этот праздник успел сменить несколько названий, но никогда не терял свою актуальность и важность.⠀

В День России традиционно проводятся праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия.⠀

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В нынешнем году, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, многие мероприятия будут реализованы в РЕЖИМЕ ОНЛАЙН.⠀

Ко Всероссийским флэшмобам, акциям и челленджам присоединятся и учреждения культуры Республики Дагестан.⠀

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•Исполнение гимна России и организация концертов во дворах #МыРоссия⠀

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Акция #МыРоссия проводится в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участники исполняют Государственный гимн Российской Федерации, записывают видео и публикуют его в социальных сетях с хэштегом #МыРоссия. Мероприятия состоятся 12 июня и во дворах домов, где в разные годы жили великие российские деятели культуры и искусств.

Планируются также выездные тематические праздничные программы в райцентрах с использованием передвижных автоклубов.

Выступления будут обращены к темам сохранения традиций, объединения россиян, любви, мира, искусства, добрососедства.⠀

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•Челлендж #РусскиеРифмы⠀

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В рамках акции участники читают стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков, записывают видео и публикуют в социальных сетях с хэштэгом #РусскиеРифмы.⠀

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•Всероссийская акция #ОкнаРоссии⠀

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Чтобы принять участие в акции предлагается: украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой Родине и опубликовать материал в социальных сетях с хештегами #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия.⠀

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•Акция #РисуюРоссию⠀

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В рамках флешмоба дети вместе с родителями создают рисунки на тему будущего и настоящего России, кем они, молодые граждане России, себя видят в перспективе.⠀

Фотографию рисунка необходимо опубликовать в официальном паблике Всероссийского конкурса «Большая Перемена» в соц.сети Вконтаке и продублировать в формате оригинальной публикации у себя на странице, рассказав о себе и своем рисунке и указав официальные хэштеги #РисуюРоссию и #БольшаяПеремена.⠀

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Принять участие в Акциях может любой желающий.