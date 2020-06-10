Дагестанские учителя стали призёрами Всероссийского конкурса советов «ЕГЭ на 100»

Всероссийский конкурс по подготовке к Единому государственному экзамену «ЕГЭ на 100» прошёл в этом году в пятый раз. Участие в конкурсе приняли более тысячи педагогов и учащихся.

Конкурс проводился в трёх номинациях. Участники должны были поделиться советами, которые могут помочь выпускникам сдать ЕГЭ на 100 баллов. Работы принимались в текстовом формате, в формате видеоролика или презентации.

Организатором конкурса выступил Московский центр качества образования. Стать участником мог любой школьник, родитель, педагог или творческий коллектив.

Республику Дагестан на конкурсе представил творческий коллектив учителей школ № 12, № 15 и Гимназии Культуры Мира г. Дербента. Аида Касумова, Севиндж Наметуллаева и Зульфа Шихбабаева выступили творческим коллективом в номинации «Лучший совет в формате видеоролика» и вошли в тройку победителей.

«Идея участия в конкурсе была спонтанной. Изнуренные режимом самоизоляции, мы с коллегами решили зарегистрироваться на ежегодный Московский международный ​форум «Город​ образования» и случайно наткнулись в интернете на данный конкурс. Он нас сразу заинтересовал. Днями и ночами мы думали над концепцией видеоролика, выбором главных героев. Задача усложнялась режимом самоизоляции, мы ощущали ответственность за жизнь и здоровье всех членов нашей команды. Несмотря на это, мы не обращались за помощью к профессиональным операторам и режиссерам, все делали члены нашего дружного коллектива. Изучали чудеса монтажа и спецэффекты на канале ​ youtube. Два дня ушло на монтаж, и вот в самый последний день приёма заявок, 31 мая, мы успели и отправили наш ролик», - вспоминает учитель английского языка Школы № 12 Аида Касумова.

«Не секрет, что визуальная информация воспринимается и запоминается лучше, чем текстовая, особенно подростками, у которых распространено клиповое мышление. Создавая видеоролик, мы понимали, что именно этот жанр подачи информации ​позволяет эффективнее влиять на современную молодежь. У нас была цель - создать лаконичный проект, который охватит максимальное количество качественных ​советов по подготовке к ЕГЭ, ведь главной мотивацией участия в конкурсе было желание помочь выпускникам успешно сдать единый государственный экзамен и не откладывать подготовку к нему напоследок. Поэтому мы и начали ролик с цитаты ​Президента РФ «Времени на раскачку нет! Надо действовать!», - рассказала учитель начальных классов Школы № 15 Севиндж Наметуллаева.

«Главный наш вывод от участия в данном конкурсе - если чего-то захотеть и приложить к этому максимум усилий, то результат обязательно будет. Это касается и наших выпускников, которым предстоит сдавать ЕГЭ. Мы верим, что наши советы будут для них продуктивны. Желаю всем удачи и сдать ЕГЭ на 100!» - поделилась учитель английского языка Гимназии Культуры мира Зульфа Шихбабаева.

Церемония награждения победителей, по традиции, пройдет в Москве в конце лета на ярком мероприятии «Пикник на 100». В этот день на одной площадке встречаются победители конкурса и выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов.