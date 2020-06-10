Военных медиков в Буйнакском районе угощают дагестанскими фруктами

Сегодня, 9 июня, глава Буйнакского района Камиль Изиев посетил мобильный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Напомним, военный госпиталь был развернут в Буйнакске, по поручению Президента России Владимира Путина. Он рассчитан на 350 койко-мест. Одновременно госпиталь посетил и глава города Буйнакска Исламутдин Ахмедов. Главы муниципалитетов приехали не с пустыми руками. ГАЗель с фруктами и овощами разгрузилась в развёрнутой здесь полевой столовой.

Камиль Изиев поблагодарил военнослужащих, работающих в госпитале для лечения больных COVID-19.

«Не зря говорят, что в трудные времена проявляются лучшие человеческие качества людей. Пандемия коронавирусной инфекции показала, что люди всегда готовы протянуть руку помощи. Хочу поблагодарить всех, кто оказывал поддержку врачам, пациентам, и леченым учреждениям. Также от лица всех жителей района хочу поблагодарить врачей, которые приехали, сюда оставив свои семьи, свой привычный уклад жизни и борются за жизни наших жителей. Сегодня мы передали благотворительную помощь, в том числе и от Заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова», — отметил он.

Врачи выразили огромную благодарность главам муниципалитетов за оказанное внимание. Всего здесь 130 врачей и медработников, приехавших с разных уголков нашей страны – с Ростова, Краснодара, Владикавказа и даже Севастополя. Персонал имеет большой опыт, медики уже работали в сложных условиях.

«Практически каждый день глава района звонил и интересовался чем помочь, какую поддержку оказать, я могу смело заявить, что взаимодействие с нами было на высшем уровне», — отметил начальник госпиталя, врач Абдулмеджид Магомедов.

Абдулмеджид Магомедов провёл экскурсию по мобильному госпиталю. Условия в госпитале действительно хорошие, пациенты получают своевременную и качественную медицинскую помощь. Госпиталь оснащён современной медицинской техникой, включая аппараты ИВЛ, есть своя лаборатория, в каждой палате кондиционер, куллер с горячей и холодной водой, хорошее питание, аппараты ИВЛ

«Я от всей души благодарен врачам и медперсоналу госпиталя за то внимание, которое они оказали нам. Я остался очень доволен и условиями и отношением врачей. Дай Аллах, чтобы эта пандемия завершилась поскорей, пациенты выздоровели , а врачи вернулись к своим семьям», — отметил один из пациентов мобильного госпиталя.