ЗАМАНА - Денис Проценко отправится в Дагестан помогать в борьбе с COVID-19

Денис Проценко отправится в Дагестан помогать в борьбе с COVID-19

Автор
10 июня, 2020. Среда 13:37
Денис Проценко отправится в Дагестан помогать в борьбе с COVID-19

Еще шесть бригад медиков в составе 40 врачей отправились в регионы России на помощь в борьбе с коронавирусом. Они поехали в Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Забайкальский край, Дагестан, Владимир и Псков. Бригаду, которая поехала в Дагестан возглавляет Денис Проценко.

Денис Проценко отправится в Дагестан помогать в борьбе с COVID-19
Информация

"Наша бригада направляется в Дагестан. Основные наши действия - это помощь коллегам в рамках медицинской и организационной помощи. Не для кого не секрет, что Москва первая попала в эпидсезон, и конечно тот опыт, который накоплен в московской системе, является самым большим. С учетом того, что идет спад заболеваемости, мне кажется, совершенно логичным решение экспортировать наш опыт в регионы", - прокомментировал Денис Проценко.

Медики укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средствами индивидуальной защиты. Ранее в региональные больницы были организованы доставки костюмов, медикаментов, экспресс-тестов, а также медицинское оборудование.

Московские врачи продолжат делиться с местными врачами опытом оказания терапевтической и реанимационной помощи пациентам с коронавирусом, перепрофилирования стационаров для работы в условиях COVID-19, помогать организовать работу поликлиник по ведению больных, проводить мастер-классы, а также осматривать пациентов и оказывать консультативно-диагностическую поддержку.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top