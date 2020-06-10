"Наша бригада направляется в Дагестан. Основные наши действия - это помощь коллегам в рамках медицинской и организационной помощи. Не для кого не секрет, что Москва первая попала в эпидсезон, и конечно тот опыт, который накоплен в московской системе, является самым большим. С учетом того, что идет спад заболеваемости, мне кажется, совершенно логичным решение экспортировать наш опыт в регионы", - прокомментировал Денис Проценко.
Медики укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средствами индивидуальной защиты. Ранее в региональные больницы были организованы доставки костюмов, медикаментов, экспресс-тестов, а также медицинское оборудование.
Московские врачи продолжат делиться с местными врачами опытом оказания терапевтической и реанимационной помощи пациентам с коронавирусом, перепрофилирования стационаров для работы в условиях COVID-19, помогать организовать работу поликлиник по ведению больных, проводить мастер-классы, а также осматривать пациентов и оказывать консультативно-диагностическую поддержку.