Освобождены от уплаты страховых взносов и налогов за 2 квартал 2020 года МСП из пострадавших отраслей

Послабления по налогам и страховым взносам затронут:

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✅всех индивидуальных предпринимателей;

✅организации, которые включены на основании налоговой отчётности за 2018 год в Единый реестр субъектов МСП, а также работают в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции;

✅юрлица, включённые в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента РФ, субсидий и грантов в рамках специальных программ (которые реализуют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, исполнители общественно полезных услуг, поставщики социальных услуг);

✅централизованные религиозные организации, учреждённые ими социально ориентированные некоммерческие организации, а также религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций;

✅некоммерческие юрлица, включённые в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

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Освобождение от уплаты предусмотрено за период владения объектами налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года:

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✔️по налогу на имущество организаций – для всех объектов;

✔️по транспортному и земельному налогам – для транспортных средств и земельных участков, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности;

✔️по налогу на имущество физлиц – для объектов недвижимости, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности.