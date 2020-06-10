Совет Федерации на минувшей неделе одобрил закон, распространяющий меры господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях пандемии коронавируса на самозанятых граждан. Документ был инициирован правительством РФ и принят Госдумой.
⠀
Сегодня закон подписал Президент страны Владимир Путин. ⠀ ⠀ Речь идет в том числе о финансовой и имущественной поддержке:
аренда муниципального имущества по льготным ставкам;
льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса;
доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений.
⠀
Закон также предусматривает право региональных властей и органов местного самоуправления самостоятельно оказывать физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, дополнительную поддержку за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Реализация норм закона, расширяя систему мер поддержки самозанятых граждан, создает условия для их вовлечения в легальную предпринимательскую среду, считают в Совфеде.
⠀
Напомним, с 1 июля специальный налоговый режим для самозанятых официально заработает и в Республике Дагестан.
На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса
- Автор Габи
- 10 июня, 2020. Среда 11:38
Самозанятых граждан наделили правом претендовать на меры государственной поддержки, которые оказываются сейчас предприятиям малого и среднего предпринимательства.
Совет Федерации на минувшей неделе одобрил закон, распространяющий меры господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях пандемии коронавируса на самозанятых граждан. Документ был инициирован правительством РФ и принят Госдумой.
Последнее от Габи
- Освобождены от уплаты страховых взносов и налогов за 2 квартал 2020 года МСП из пострадавших отраслей
- Для закрывших дело ИП установят максимальное пособие по безработице
- На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса
- Дербентские и китайские врачи провели телемост по вопросу борьбы с коронавирусом
- Дербентские и китайские врачи провели телемост по вопросу борьбы с коронавирусом