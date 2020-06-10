ЗАМАНА - На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса

На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса

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10 июня, 2020. Среда 11:38
На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса

Самозанятых граждан наделили правом претендовать на меры государственной поддержки, которые оказываются сейчас предприятиям малого и среднего предпринимательства.

На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса
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Совет Федерации на минувшей неделе одобрил закон, распространяющий меры господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях пандемии коронавируса на самозанятых граждан. Документ был инициирован правительством РФ и принят Госдумой.

Сегодня закон подписал Президент страны Владимир Путин. ⠀ ⠀ Речь идет в том числе о финансовой и имущественной поддержке:
аренда муниципального имущества по льготным ставкам;
льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса;
доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений.

Закон также предусматривает право региональных властей и органов местного самоуправления самостоятельно оказывать физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, дополнительную поддержку за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Реализация норм закона, расширяя систему мер поддержки самозанятых граждан, создает условия для их вовлечения в легальную предпринимательскую среду, считают в Совфеде.

Напомним, с 1 июля специальный налоговый режим для самозанятых официально заработает и в Республике Дагестан.

 

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