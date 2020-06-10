На самозанятых распространили меры поддержки малого бизнеса

Совет Федерации на минувшей неделе одобрил закон, распространяющий меры господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях пандемии коронавируса на самозанятых граждан. Документ был инициирован правительством РФ и принят Госдумой.

⠀

Сегодня закон подписал Президент страны Владимир Путин. ⠀ ⠀ Речь идет в том числе о финансовой и имущественной поддержке:

аренда муниципального имущества по льготным ставкам;

льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса;

доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений.

⠀

Закон также предусматривает право региональных властей и органов местного самоуправления самостоятельно оказывать физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, дополнительную поддержку за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

Реализация норм закона, расширяя систему мер поддержки самозанятых граждан, создает условия для их вовлечения в легальную предпринимательскую среду, считают в Совфеде.

⠀

Напомним, с 1 июля специальный налоговый режим для самозанятых официально заработает и в Республике Дагестан.