Городские врачи провели видеоконференцию с китайскими коллегами по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.

В мероприятии принимали участие глава Дербента Хизри Абакаров, главный врач ЦГБ Абдулкафар Шихмагомедов, главный врач станции скорой помощи города Девлетхан Мирзаханов.

От китайской стороны в мероприятии приняли участие: доктор медицинских наук, главный врач отделения респираторной медицины в Первой больнице Университета Чжэцзян, научный сотрудник Медицинского центра Чикагского университета США Чжоу Хуа; доктор общественного здравоохранения, директор медицинской лаборатории Adicon Чжан Синь; главный директор по глобальным продажам, главный директор по маркетингу Sars-Cov-2 Вильям Ченг; вице-президент лаборатории НИОКР, эксперт РОСТ (тестирование на месте оказания помощи), директор научно-исследовательских проектов Sars-Cov-2 Шанг Тао.

В ходе телемоста стороны обсудили вопросы диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, лечения тяжелых форм заболевания, проведения антибактериальной терапии.

Врачи, которые уже прошли этап борьбы с коронавирусом в Китае, ответили на все интересующие дербентских медиков вопросы, рассказали о своем опыте лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, дали свои рекомендации.

Новая информация, полученная от китайских специалистов, будет учтена при проведении практической работы в дербентских медицинских учреждениях.

Глава Дербента Хизри Абакаров поблагодарил врачей из Китая за содействие и помощь. «В борьбе с коронавирусной инфекцией мы должны действовать сообща. Ваши советы и рекомендации станут большим подспорьем для наших врачей. Спасибо большое за вашу помощь. После того, как закончится эпидемия, я надеюсь, что мы будем поддерживать дружеские отношения. Мы будем очень вас ждать в качестве гостей в нашем древнем городе», – сказал Хизри Абакаров.

Отметим, что видеоконференция была организована «АиФ Дагестан». Встреча состоялась по инициативе редактора регионального издания Вефадера Меликова и московского предпринимателя Ислама Гаджимурадова. В организации мероприятия принимали участие директор Национального центра профилактики наркомании и социально опасных заболеваний Иван Папазов и группа компании «Эйкон».

Модераторами выступили Вефадер Меликов и профессиональный переводчик с китайского языка Мария Васильева.