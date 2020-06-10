Некоторые районы Дагестана посчитали снятие ограничений преждевременным

Сегодня, 9 июня, в столице Дагестана прошло очередное заседание Оперштаба. Заседание прошло под руководством Главы республики Владимира Васильева.

По мнению главы Роспотребнадзора РД Николая Павлова в целом в настоящее время в республике наблюдается позитивная динамика. Однако, по его мнению, пока рано принимать решение о переходе к первому этапу снятия ограничений.

Такого же мнения придерживается и министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов.

Как сообщил Глава РД Владимир Васильев, 5 районов и один муниципальный участок считают снятие ограничений категорически преждевременным. В их числе Магарамкентский, Курахский, Гергебильский, Кумторкалинский, Чародинский районы и Бежтинский участок.

В то же время 41 муниципалитет заявил о необходимости применения различных видов и подходов к снятию ограничений.

Отметим, что Дагестан начнет поэтапно выходить из режима самоизоляции ориентировочно с 15 июня.