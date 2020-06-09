Мэр Дербента Хизри Абакаров проинспектировал строительство детского сада по улице Г. Гасанова 5 «а»

Сегодня, 8 июня мэр Дербента Хизри Абакаров совместно с председателем Собрания депутатов городского округа «город Дербент» Мавсумом Рагимовым, заместителем главы администрации Арсеном Шерифовым и главным архитектором города Исой Ахмедовым проинспектировал строительство детского сада на 140 мест по улице Г. Гасанова 5 «а».

Сегодня, 8 июня мэр Дербента Хизри Абакаров совместно с председателем Собрания депутатов городского округа «город Дербент» Мавсумом Рагимовым, заместителем главы администрации Арсеном Шерифовым и главным архитектором города Исой Ахмедовым проинспектировал строительство детского сада на 140 мест по улице Г. Гасанова 5 «а».

Напомним, что строительство ведется в рамках государственной программы «Комплексное территориальное развитие городского округа «город Дербент». В настоящее время ремонтные работы находятся на завершающем этапе. Подрядная организация работает над внутренней отделкой здания и в ближайшее время приступит к благоустройству территории детского сада.

Представитель подрядной организации, занимающейся строительством детского сада пообещал главе города сдать данный объект под ключ в течение двух месяцев.

Мэр Дербента Хизри Абакаров призвал профильные службы администрации города, ответственных за строительство дошкольного образовательного учреждения, вести бдительный контроль за качеством строительства объекта.