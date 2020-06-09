Десант военных врачей высадился в селе Рахата

Врачи полевого многопрофильного госпиталя Западного военного округа оказали помощь жителям горных селений в труднодоступных районах Дагестана. Военные врачи-специалисты посетили на дому местных жителей, больных и пожилых людей, которые не могут самостоятельно прийти в фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, медики оказали помощь пациентам, нуждающимся в амбулаторном лечении.

Село Рахата. Десант военных врачей высаживается в фельдшерско- акушерском пункте. Пациенты уже ждут спасителей в белых халатах - военных врачей и сотрудников центральной районной больницы. Ведь почти три месяца обратиться за медпомощью местным жителям было не к кому.

Врач-инфекционист, терапевт, офтальмолог и отоларинголог провели осмотр больных. Одним нужно будет дообследоваться и продолжить лечение уже в стенах полевого госпиталя. Другим выписали рецепт. Всего медики осмотрели более 50 пациентов.

К тем пациентам, которым трудно передвигаться, врачи пришли домой. Среди них и мать Героя России Хаджимурада Нурахмаева Калимат Саадулаева. Медики проверили ее состояние после тяжело перенесенной болезни.

Это отличный опыт совместной работы, отмечают уже врачи районной больницы. Знания специалистов с большим опытом работы в сложных ситуациях – просто кладезь.

Выездная бригада медиков отправится и в другие села района, сообщает РГВК "Дагестан".