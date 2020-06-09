В Дагестане откроется республиканская "Точка кипения" на базе ДГУ

«Точка кипения» - пространство, предназначенное для активных граждан: ученых, бизнесменов, предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов. В «Точках кипения» они могут делиться опытом, результатами деятельности, совместно прорабатывать новые модели развития. Точка кипения — не просто физическое пространство или инфраструктура для совместной работы — это сеть людей, которые занимаются развитием сообществ, решением общих задач, созданием общего поля коммуникации и распространением идей и практик технологического развития. В основе концепции «Точек кипения» лежит объединение физических пространств и цифровых сервисов, формирование центра притяжения для действующих и потенциальных участников экосистемы научно-технологической инициативы.

«Точка кипения ДГУ – Дагестан» предназначена для сбора и сгущения территориальных сообществ и формирования повестки социально-экономического развития Махачкалы и всей республики. Приоритетными направлениями «Точки кипения» станут образовательные проекты, подготовка кадров для промышленности и цифровой экономики, создание комфортного бизнес-климата, социальное предпринимательство, добровольчество и проекты по развитию «умного города».

В «Точку кипения» можно прийти со своими идеями, со своей командой, собрать вокруг этой идеи сообщество, провести мозговой штурм, хакатон, форсайт-сессию, мероприятие с тем, чтобы эту идею привести в формат осуществимого в реалии проекта. Здесь будут проходить и встречи читателей, и художественные выставки, и форумы бизнесменов, и встречи группы защитников Махачкалы #ГородНаш, и многие другие мероприятия.

Мы приглашаем в команду «Точки кипения ДГУ – Дагестан» тех, кому не безразлично будущее Дагестана, тех, кто думает о своем месте и роли в обществе, тех, кто предлагает идеи и готов их доводить до воплощения. Мы вместе с вами создадим новое общественное пространство, какого еще не было в Дагестане!