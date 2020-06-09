ЗАМАНА - В Дагестане откроется республиканская "Точка кипения" на базе ДГУ

В Дагестане откроется республиканская "Точка кипения" на базе ДГУ

Автор
09 июня, 2020. Вторник 15:53
В Дагестане откроется республиканская &quot;Точка кипения&quot; на базе ДГУ

В Дагестане откроется республиканская "Точка кипения" на базе Дагестанского государственного университета.

В Дагестане откроется республиканская "Точка кипения" на базе ДГУ
Информация

«Точка кипения» - пространство, предназначенное для активных граждан: ученых, бизнесменов, предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов. В «Точках кипения» они могут делиться опытом, результатами деятельности, совместно прорабатывать новые модели развития. Точка кипения — не просто физическое пространство или инфраструктура для совместной работы — это сеть людей, которые занимаются развитием сообществ, решением общих задач, созданием общего поля коммуникации и распространением идей и практик технологического развития. В основе концепции «Точек кипения» лежит объединение физических пространств и цифровых сервисов, формирование центра притяжения для действующих и потенциальных участников экосистемы научно-технологической инициативы.

«Точка кипения ДГУ – Дагестан» предназначена для сбора и сгущения территориальных сообществ и формирования повестки социально-экономического развития Махачкалы и всей республики. Приоритетными направлениями «Точки кипения» станут образовательные проекты, подготовка кадров для промышленности и цифровой экономики, создание комфортного бизнес-климата, социальное предпринимательство, добровольчество и проекты по развитию «умного города».

В «Точку кипения» можно прийти со своими идеями, со своей командой, собрать вокруг этой идеи сообщество, провести мозговой штурм, хакатон, форсайт-сессию, мероприятие с тем, чтобы эту идею привести в формат осуществимого в реалии проекта. Здесь будут проходить и встречи читателей, и художественные выставки, и форумы бизнесменов, и встречи группы защитников Махачкалы #ГородНаш, и многие другие мероприятия.

Мы приглашаем в команду «Точки кипения ДГУ – Дагестан» тех, кому не безразлично будущее Дагестана, тех, кто думает о своем месте и роли в обществе, тех, кто предлагает идеи и готов их доводить до воплощения. Мы вместе с вами создадим новое общественное пространство, какого еще не было в Дагестане!

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top