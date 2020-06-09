В Акушинском районе продолжают действовать ограничения

Администрация муниципального образования «Акушинский район» сообщает, что по предупреждению завоза и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции по состоянию на 08 июня проделана следующая работа:

организовано постоянное информирование населения через средства массовой информации района, социальные сети, радио мечети о необходимости соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики распространения коронавирусной инфекции;

проводится мониторинг ситуации по сельским поселениям;

проводится мониторинг цен на продукты первой необходимости в торговых точках района;

отменены и не проводятся культурно-массовые мероприятия;

приобретены и розданы 12400 медицинских масок по всем учреждениям, сельским поселениям для раздачи жителям района;

оказывается материальная помощь социально-незащищенным категориям граждан: розданы 1825 продуктовых наборов, в том числе 300 на средства администрации МО «Акушинский район»;

во всех учреждениях прекращен личный прием граждан. Прием граждан осуществляется удаленно;

проводится дезинфекция помещений, общественных мест, торговых точек, маршрутных такси, все сотрудники работают в защитных масках и перчатках;

- в Акушинской ЦРБ имеется минимальный запас противовирусных препаратов, 6 аппарата ИВЛ, 140 противочумных костюмов, 8 кислородных концентратора.

Взяты и сданы на анализ 145 проб, 33- положительные, из них 4 больных были госпитализированы в Левашинскую ЦРБ. Контактировавшиеся с больными коронавирусом медработники находятся в режиме самоизоляции в Акушинской ЦРБ,