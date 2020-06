О деятельности Фонда развития промышленности Республики Дагестан

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. No 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 31.12.2014г. No 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и Законом Республики Дагестан от 08.12.2015г. «О промышленной политике в Республике Дагестан» в Республике Дагестан создана некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики Дагестан» (постановление Правительства РД от 29.09.2017 года No 224 «О создании некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики Дагестан»).